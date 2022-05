Offene Temenos-Plattform für Composable Banking eröffnet der zukunftsweisenden digitalen Bank neue Möglichkeiten

Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass sich die BforBank, die voll digitale Bank der Crédit-Agricole-Gruppe, zur Unterstützung ihrer künftigen Expansion für die offene Plattform von Temenos für Composable Banking entschieden hat. Die Bank wechselt damit von einer Vor-Ort-Implementierung zur Nutzung von Temenos-Kernbanking-Lösungen in der Google Cloud, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen und Effizienzsteigerungen in großem Umfang zu erzielen.

Die BforBank, ein Pionier im digitalen Bankwesen, ging 2009 an den Start und bot dem französischen Markt für vermögende Privatkunden ein neues Konzept für Sparanlagen, Lebensversicherungen, Investmentfonds und den Online-Wertpapierhandel. Seitdem hat die Online-Bank ihr Angebot erweitert und bietet inzwischen eine ganze Reihe von Bankdienstleistungen für Privatkunden an, darunter Kontoführung, Zahlungsverkehr und Kreditprodukte wie z.B. Hypotheken. Durch die Schaffung eines einfachen und hochgradig personalisierten Dienstleistungsangebots, das "jeden Kunden in die Lage versetzt, sein eigener Privatbankier zu werden", konnte sich die BforBank in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt gegenüber ihren Wettbewerbern erfolgreich profilieren.

Die Kernbanking-Software von Temenos unterstützt seit ihrer Markteinführung die Backoffice-Abläufe der Bank. Angesichts des immer kollaborativeren Bankwesens wird die Umstellung auf einen vollständig Cloud-nativen API-first-Ansatz auf Google Cloud der Bank eine enorme Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit verleihen, um neue Dienstleistungen schneller und zu geringeren Kosten anbieten zu können.

Pascal Luigi, Deputy CEO, BforBank, kommentierte: "Die Bankenwelt verändert sich rasant. Nach 12 Jahren erfolgreicher Tätigkeit und im Vorfeld neuer strategischer Initiativen wollten wir unsere ursprünglichen Entscheidungen auf den Prüfstand stellen. Dazu haben wir einen komplexen Prozess eingeleitet und mehrere Software-Anbieter mit Machbarkeitsnachweis in der Google Cloud getestet. Temenos war für uns die offensichtliche Wahl, da wir in den letzten Jahren unermüdlich in die Bereitstellung der offensten und sichersten Cloud-Banking-Plattform für die Entwicklung und Bereitstellung von Bankdienstleistungen in großem Umfang investiert haben."

Max Chuard, CEO, Temenos, sagte: "Wir haben mit der BforBank und ihrer Muttergesellschaft Crédit Agricole über viele Jahre eine vertrauensvolle Partnerschaft aufgebaut. Da die BforBank nun in die Zukunft blickt, freuen wir uns darauf, diese Partnerschaft auszubauen, um die Wachstumsambitionen des Unternehmens zu unterstützen. Um in der neuen Bankenwelt führend zu sein, ist ein offener, Cloud-nativer Ansatz erforderlich, der durch KI, offene APIs und moderne DevOps-Prozesse ermöglicht wird und das ist es, was Temenos bieten kann. Die Entscheidung zugunsten von Temenos als künftige Cloud-Banking-Plattform der BforBank verdeutlicht das Vertrauen der Bank in Temenos, wenn es darum geht, Innovationen voranzubringen und neue Möglichkeiten zu erschließen."

Zac Maufe, Head of Financial Services, Google Cloud, fügte hinzu: "Der Bankensektor erkennt immer deutlicher, dass die Cloud-Technologie nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch den Wandel ermöglicht. Durch unsere Partnerschaft mit Temenos freuen wir uns darauf, den digitalen Wandel der BforBank umzusetzen, der ihre Bankdienstleistungen durch hochgradig vernetzte und personalisierte Interaktionen für Kunden in großem Umfang verbessern wird."

