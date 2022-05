Die Aktie von BASF zählt zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie gewann zuletzt 3.4 Prozent und liegt damit bei 50.96 Euro. Die Aktie von BASF ist derzeit eines der heißeren Eisen im DAX. Sollte es tatsächlich zu einem Engpass an Erdgas in Deutschland kommen, hätte dies für den stark von diesem Rohstoff abhängigen Chemieriesen sicherlich erhebliche Einschränkungen zufolge. Die BASF Aktie Zu den besten Performern am Aktienmarkt zählt gegenwärtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...