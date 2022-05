Das Unternehmen wird das System erstmals in Halle 7 Stand A61 ausstellen und präsentieren

BOSTON, May 17, 2022, ein führendes Unternehmen für datengesteuerte, autonome Roboter-Kommissionierlösungen für die Auftragsabwicklung, kündigt sein Debüt auf der LogiMAT 2022 an - der internationalen Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement. RightHand Robotics wird vom 31. Mai bis 2. Juni in Stuttgart Produktvorführungen in Halle 7, Stand A61 präsentieren.

Im vergangenen Jahr etablierte RightHand Robotics mit der Eröffnung seines RightPick Center Europe in Nürnberg eine physische Präsenz in Europa, um es Kunden zu ermöglichen, das Artikelhandhabungssystem des Unternehmens einfach zu testen. Anfang dieses Jahres kündigte RightHand Robotics eine bedeutende, von Top-Investoren angeführte Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 66 Millionen US-Dollar mit Blick auf die globale Expansion des Unternehmens an.

Eine weitere Festigung dieser Bemühungen ist das kürzlich gegründete Partner-Integrator-Programm des Unternehmens für robotergesteuerte Stückkommissionierungseinsätze neben komplementären Technologien, um der wachsenden Nachfrage nach Auftragserfüllung gerecht zu werden. RightHand Robotics hat kürzlich die Gründungsmitglieder Element Logic , der weltweit erste und größte AutoStore-Partner, und Vanderlande bekanntgegeben, ein weltweit führendes Unternehmen in der Lagerautomatisierung. Durch Partnerkooperationen gehört die apo.com Group , Europas fortschrittlichste Online-Apotheke, zu den Kunden von RightHand Robotics. Angesichts dieses Erfolgs baut das Unternehmen sein Partnernetzwerk aktiv aus.

"Unsere jüngste Expansion und Finanzierung haben die Pläne von RightHand Robotics beschleunigt, ein führendes Unternehmen auf dem europäischen Markt zu werden. Wir freuen uns, dieses Jahr unsere Lösung RightPick 3 auf der LogiMAT ausstellen zu können. Obwohl wir Produktionssysteme in Europa haben, konnten wir RightPick 3 aufgrund von COVID-Beschränkungen nicht bei einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen, daher sind wir gespannt, wie neue Interessenten und Kunden auf unsere neueste Generation reagieren. Wir beabsichtigen, in den kommenden Jahren auf der LogiMAT und anderen europäischen Messen präsent zu sein, um mit zukünftigen Kunden und Branchenführern in Kontakt zu treten", so Roderik Ter Beek, EMEA Region Manager bei RightHand Robotics.

Auf der Messe haben die Besucher die Möglichkeit, mit dem RightPick 3-System zu interagieren, da es die modellfreie Kommissionierung einer Reihe von Artikeln mit seinem multifunktionalen intelligenten Greifer demonstriert, der Abtast-, Saug- und nachgiebige Finger kombiniert. Die Teilnehmer können auch den eOperator sehen, das Angebot von Element Logic, das die automatisierte Handhabung von in AutoStore gelagerten Waren über die zentrale Roboter-Kommissioniertechnologie RightPick 3 und die RightPick AI -Software ermöglicht.

RightPick 3 ist die weltweit erste autonome Lösung zur Stückkommissionierung, die vollständig auf die Anforderungen von Systemintegratoren ausgerichtet ist - mit einem modularen, industriekompatiblen Hardware-Design, gut definierten Software-APIs und der Einhaltung internationaler Richtlinien. RightPick 3 kommissioniert schneller und handhabt eine noch breitere Palette von Artikeln als zuvor, mit ausgeklügelten Funktionen wie dichtem Packen und beschädigungsfreiem Artikelhandling. Das System bietet Integratoren branchenführende Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie die Flexibilität und die Tools, um ihr Angebot der automatisierten Stückkommissionierung vertrauensvoll und in großem Umfang zu starten.

Über RightHand Robotics

RightHand Robotics hat eine datengesteuerte intelligente Kommissionierungsplattform entwickelt, die eine flexible und skalierbare Automatisierungslösung für eine planbare Auftragsabwicklung ermöglicht. Mit RightPick 3, der Robotik-Lösung zur Stückkommissionierung, können sich Einzelhändler den neuen Anforderungen des Online-Handels stellen. RightHand Robotics wurde 2015 von einem Team aus Wissenschaftlern des Harvard Biorobotics Lab, des Yale GRAB Lab und des MIT gegründet, das im Rahmen der DARPA Challenge ausgezeichnet wurde. Das Team arbeitet daran, intelligente Greiftechnologie, die maschinelles Sehen und anwendungsorientiertes maschinelles Lernen nutzt, auf Herausforderungen in der Praxis zu übertragen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Somerville, Massachusetts, in der Nähe von Boston. Weitere Informationen finden Sie unter www.righthandrobotics.com/ oder folgen Sie @RHRobotics .

Über die LogiMAT

Die LogiMAT, Internationale Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement, findet vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 auf dem Messegelände der Messe Stuttgart, direkt neben dem Flughafen Stuttgart statt. Die LogiMAT, präsentiert von der EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH, ist die weltweit größte Fachmesse für Intralogistiklösungen mit einem kompletten Marktüberblick über alles, was die Intralogistikbranche bewegt, von der Beschaffung über die Produktion bis hin zum Versand. Internationale Aussteller präsentieren innovative Technologien, Produkte, Systeme und Lösungen zur Rationalisierung, Optimierung von Prozessen und Kostensenkungen in der unternehmensinternen Logistik. Über die Ausstellerstände hinaus können die Besucher auch im Atrium Eingang Ost ein täglich wechselndes Vortragsprogramm zu unterschiedlichen Themen erleben. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.logimat-messe.de .

