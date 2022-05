Köln (ots) -Außer den bisher gelieferten 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen wird Deutschland jetzt auch schwere Waffen, darunter Panzerhaubitzen und Flugabwehrpanzer an die Ukraine liefern. 53 Prozent der Bundesbürger - ähnlich viele wie in der Vorwoche - finden das richtig. 40 Prozent finden das nicht richtig. Am größten ist die Zustimmung zu den geplanten Waffenlieferungen weiterhin unter den Anhängern der Grünen (67%) und der Unionsparteien (68%). Die Ostdeutschen (57%) und vor allem die Anhänger der AfD (88%) lehnen die geplanten Waffenlieferungen mehrheitlich ab.Eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine durch die NATO - wie vom ukrainischen Außenminister gefordert - fände hingegen nur einer Minderheit der Bundesbürger (29%) richtig. 63 Prozent fänden eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine durch die NATO nicht richtig.Mehrheit mit Scholz' bisherigem Umgang mit dem Ukraine-Krieg unzufrieden, befürwortet jedoch sein Verhalten bei Waffenlieferungen43 Prozent der Bundesbürger sind mit Olaf Scholz' bisherigem Umgang mit dem Krieg in der Ukraine (sehr) zufrieden. 55 Prozent sind damit hingegen weniger oder gar nicht zufrieden. Mehrheitlich zufrieden mit Scholz' Umgang mit dem Ukraine-Krieg äußern sich ausschließlich die SPD-Anhänger (73%). Die Anhänger der Grünen sind in dieser Frage gespalten (49% zufrieden; 49% unzufrieden), während die Anhänger von FDP (59%), Union (56%) und AfD (87%) mehrheitlich mit Scholz' Umgang mit dem Ukraine-Krieg weniger oder gar nicht zufrieden sind.Während eine Mehrheit der Bundesbürger Scholz' Umgang mit dem Ukraine-Krieg insgesamt kritisch beurteilt, teilt weiterhin nur eine Minderheit (29%) die Kritik am Verhalten des Bundeskanzlers, die Ukraine nicht genug und zu zögerlich bei der Lieferung von schweren Waffen zu unterstützen. Eine deutliche Mehrheit (69%) hält in der konkreten Frage nach seinem Umgang mit Waffenlieferungen das Verhalten von Scholz gegenüber der Ukraine weiterhin für angemessen und nicht zu zögerlich.79 Prozent fürchten Versorgungsprobleme bei GasboykottEinige fordern, dass Deutschland und die Europäische Union alle Gaslieferungen aus Russland stoppen sollten, um Russland nicht weiter Milliarden-Einnahmen zu ermöglichen. Manche befürchten, dass es durch einen solchen Stopp in Deutschland zu Engpässen bei der Versorgung mit Gas und zu Schwierigkeiten bei der Wirtschaft kommen würde. Eine große Mehrheit von 79 Prozent der Bundesbürger teilt diese Befürchtung, 18 Prozent teilen diese Befürchtungen nicht.73 Prozent halten den Krieg für militärisch nicht zu gewinnenWie in den vergangenen Wochen glaubt weiterhin nur eine Minderheit der Bundesbürger (22%), dass der Krieg in der Ukraine militärisch gewonnen werden kann. 73 Prozent der Bundesbürger - quer durch alle politischen Lager - meinen hingegen, dass der Krieg letztlich nur durch Verhandlungen und eine diplomatische Lösung beendet werden kann.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 13. bis 16. Mai 2022 erhoben. Datenbasis: 1.005 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte. Die Daten zu Olaf Scholz wurden vom 12. bis 13. Mai 2022 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandMichelle Wilboismichelle.wilbois@rtl.deTelefon: 0221 45674105Ansprechpartner bei forsaDr. Peter MatuschekTelefon: 030 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5224787