Wien (www.anleihencheck.de) - Viele Anleger sind verunsichert, weil sowohl Aktien- wie auch Anleihekurse fallen. Doch eine Studie des Vermögensverwalters HQ Trust legt nahe, dass sich die Märkte in einer Ausnahmesituation befinden, so die Experten von "FONDS professionell".Auch in Zukunft könnten Anleger von Investitionen in Anleihen profitieren und damit das Gesamtrisiko ihres Portfolios senken, betone Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst beim Vermögensverwalter HQ Trust. Die aktuelle Situation an den Märkten, in der Anleihen teilweise stärker fallen würden als Aktienkurse, sei demnach eine Ausnahme. ...

