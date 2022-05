Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE



Unternehmen: windeln.de SE

ISIN: DE000WNDL300



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: n.a.

seit: 17.05.2022

Kursziel: n.a.

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Gemengelage nach wie vor sehr herausfordernd für windeln.de

windeln.de hat gestern den untestierten und noch nicht vom Aufsichtsrat gebilligten Jahres- sowie Konzernabschluss 2021 sowie die Quartalsmitteilung für das abgelaufene Q1 veröffentlicht. Da die Zahlen im untestierten Konzernabschluss den vorläufig berichteten Eckwerten entsprechen, gehen wir auf diese im Folgenden nicht ein und verweisen vielmehr auf unseren Comment vom 04.04.2022.



Umsatzrückgang setzt sich in Q1/22 fort: Im Jahresauftaktquartal gingen die Erlöse um 12,7% yoy auf 12,8 Mio. Euro zurück. Regional betrachtet ist der Rückgang größtenteils auf Europa zurückzuführen, wo der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten (ohne Bebitus) um 39,6% yoy auf 2,7 Mio. Euro zurückgegangen ist. Hintergrund hiervon waren bewusst niedrig gehaltene Vorräte, um die ohnehin schon angespannte Liquiditätslage des Unternehmens zu schonen. Die Kehrseite davon waren jedoch ausbleibende Verkaufsaktionen und somit ein rückläufiger Umsatz. Darüber hinaus ist auch das Konsumklima durch den Krieg in der Ukraine eingetrübt, was die Umsatzentwicklung ebenfalls negativ beeinflusst. In China blieben die Erlöse mit 10,1 Mio. Euro weitestgehend stabil (Vj.: 10,2 Mio. Euro).



EBIT mit nur noch -0,8 Mio. Euro deutlich verbessert: Auf Ergebnisebene verzeichnete windeln.de eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge von 16,1% auf nun 28,9%. Zurückzuführen ist dies auf die Region China, wo die Marge sprunghaft auf 31,6% stieg (Vj.: 15,3%; Europa: 18,9%). windeln.de begründet dies mit einem extremen Preisanstieg aufgrund von Lieferengpässen und einer damit einhergehenden Verknappung diverser Produkte. Darüber hinaus veränderte sich der Kundenmix hin zu einem deutlich größeren Anteil (margenstärkerem) B2C-Geschäft. Durch die Verbesserung der Bruttomarge gelang es windeln.de, in Kombination mit Einsparungen im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten (-23% bzw. -22% yoy) ein fast ausgeglichenes EBIT i.H.v. -0,8 Mio. Euro zu erreichen (Vj.: -3,4 Mio. Euro). Diese Ergebnisverbesserung spiegelt sich auch im operativen Cashflow wider, der mit 0,7 Mio. Euro signifikant über Vorjahr liegt (Vj.: -4,8 Mio. Euro). Allerdings ist hierbei auch ein positiver Working-Capital-Effekt zu berücksichtigen, da windeln.de in Q1/22 u.a. die Vorräte spürbar reduziert hat (-0,6 Mio. Euro). Die liquiden Mittel betrugen per Ende März 2022 insgesamt 4,6 Mio. Euro (31.12.: 4,1 Mio. Euro).



Jahresziele bestätigt - Abschluss der Kapitalerhöhung verschoben: Für das Gesamtjahr geht der Vorstand unverändert von einem "sehr starken Umsatzwachstum" sowie einem "stark verbesserten bereinigten EBIT" aus. Kurzfristig steht jedoch ganz klar der Abschluss der laufenden Kapitalerhöhung im Fokus. Die Bezugsfrist wurde jüngst aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung der Transaktion bis zum 08.06. verlängert. Nach Geldeingang aus der Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös bis zu 7,0 Mio. Euro) dürfte die Going-Concern-Bestätigung erfolgen, sodass laut windeln.de Ende Juni mit der Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts zu rechnen ist.



Fazit: windeln.de befindet sich nach wie vor in sehr schwierigem Fahrwasser. Da die weitere Kapitalzufuhr essentiell für den Fortbestand der Gesellschaft ist, lassen wir unser Rating unverändert ausgesetzt.





Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

