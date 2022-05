Im Bernecker Börsenkompass haben wir den DAX Short verkauft und suchen als nächstes einen günstigen Einstieg in einen S&P 500 Put. Dabei spielt das Timing eine zentrale Rolle. Die Stimmung an den Börsen ist nicht gut. Der bekannte Fear & Greed Index zeigt aktuell eine "extreme Angst" unter den Marktteilnehmern an. Solche Stimmungs-Indikatoren gelten als Kontra-Indikator, weshalb eine Kurserholung in den kommenden Tagen wahrscheinlich ist. Die ebenfalls regelmäßig das Sentiment an den Börsen untersuchenden Analysten der sentix GmbH weisen in ihrem Wochenbericht mit Blick auf ihre Indikatoren allerdings darauf hin, dass der Tiefpunkt im S&P 500 wahrscheinlich noch nicht gesetzt sei und der finale Ausverkauf erst noch anstehen könnte. Das alles passt zu unserer Einschätzung der Charttechnik beim S&P 500. Dort hat sich mittlerweile ein klar erkennbarer Abwärtstrend ausgebildet, der den Index-Kurs perspektivisch weiter drücken dürfte. Kurzfristig könnte es aber erst mal eine Erholung geben, das wäre eine gute Gelegenheit erneut short zu gehen. Konkrete Signale dazu erhalten Sie im Bernecker Börsenkompass.



Sie wollen den Artikel lesen haben aber kein Abo? Kein Problem! Das geht mit einem kostenlosen Probeabo exklusiv bei unserem Partner Finanzen100 im Bereich PREMIUM. Sie können den Bernecker Börsenkompass 30 Tage gratis testen. Immer mit aktuellen Kursen und Charts, auf dem Computer oder dem Handy. https://boersenkompass.finanzen100.de/ .



Der Artikel hat die Überschrift: Wie Sie die US-Börse shorten



Jens Brahm Bernecker Börsenkompass

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de