Strohfeuer, oder doch nur ein Rally innerhalb der Korrektur? Am Dienstag steigen die US-Börsen vor Eröffnung des Präsenzhandels in New York kräftig. Der Future auf den Dow Jones springt um mehr als 450 Punkte in die Höhe, für den S&P 500 und den Nasdaq Composite geht es ebenfalls nach oben. Der Aufschwung vom Dienstag ist der jüngste Erholungsversuch des Marktes nach wochenlangen starken Verlusten. Der S&P 500 hat eine sechswöchige Verlustserie hinter sich - die längste seit 2011. Der Dow hingegen ...

