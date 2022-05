Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Mammotion, ein Anbieter innovativer elektrischer Roboterwerkzeuge, gab heute die Markteinführung von LUBA bekannt, dem ersten drahtlosen Roboterrasenmäher des Unternehmens. LUBA wurde speziell für den privaten Gebrauch entwickelt und ist bereit, die Zukunft der Rasenpflege zu revolutionieren, indem er herkömmliche benzinbetriebene Schub- und Aufsitzrasenmäher sowie bestehende Robotermäher, die Kabel benötigen, durch intelligente Robotertechnologie ersetzt.Mit dem Engagement von Mammotion, einen intelligenteren, effizienteren und umweltfreundlicheren Lebensstil im Freien durch die Bereitstellung von Lösungen in innovativen Robotern zu gestalten, umfasst LUBA die folgenden Hauptmerkmale:- Da keine Begrenzungskabel erforderlich sind , ist eine schnelle und einfache Einrichtung möglich, ohne dass mühsam gegraben oder Drähte vergraben werden müssen. Das fortschrittliche RTK-System sorgt für eine präzise Positionierung mit einer Genauigkeit von 2 cm, LUBA kann automatisch arbeiten.- Das intuitive Allradantriebssystem mit Innenradmotoren und robusten Reifen ermöglicht es dem LUBA, eine Vielzahl von Mähzonen zu durchfahren und Steigungen bis zu 75% zu überwinden. Ausgestattet mit der besten Leistung seiner Klasse, kann LUBA problemlos durch unebenes oder unwegsames Gelände fahren, ohne stecken zu bleiben.- Die intelligente Hindernisvermeidung stützt sich auf ein Vier-Ultraschall-Radarsensorsystem, das Objekte bis zu einer Größe von 2 Zoll erkennt und vermeidet.- Das Multizonenmanagement bildet verschiedene Zonen effizient ab und ermöglicht es dem Benutzer, bestimmte Aufgaben und Anforderungen in der Mammotion-App für jede Zone zu automatisieren, wie z. B. Mähdatum/-zeit, Schneidplattenhöhe und Mähroute.- Die automatische Aufladung stellt sicher, dass keine Aufgabe zu groß für LUBA ist. Der Mäher kehrt automatisch in die Ladestation zurück, wenn die Batterie schwach ist, und setzt die unterbrochene Arbeit fort, sobald sie zu 85% aufgeladen ist; dies ermöglicht bis zu 5000 \u33a1 täglich gemäht werden.- Die Echtzeit-Diebstahlüberwachung ermöglicht eine genaue und präzise Verfolgung, um LUBA automatisch zu sperren, wenn es aus seinem Bereich herausgenommen wird. Die GPS-Ortungsfunktion ermöglicht es den Nutzern, das LUBA in Echtzeit zu verfolgen, und die Nutzer werden bei einem möglichen Diebstahl in Echtzeit mit einer Warnung über die Mammotion-App informiert.Branchenberichten zufolge wird erwartet, dass der globale Markt für Roboter-Rasenmäher bis 2026 einen Wert von 3,5 Mrd. USD erreichen und eine CAGR von etwa 12 % verzeichnen wird - das Segment der privaten Haushalte wird einen wesentlichen Anteil an diesem Wachstum haben. Die Nachfrage nach Garten- und Rasenpflegedienstleistungen steigt in Nordamerika und in der EMEA-Region, was Mammotion die Möglichkeit eröffnet, die Marktchancen zu nutzen, sowohl bei privaten Hausbesitzern als auch bei Anbietern von Landschaftsbauleistungen."Der Markt für die Rasenpflege in Privathaushalten ist seit Jahren relativ unverändert geblieben und braucht dringend Innovationen", sagt Jidong Wei, Gründer von Mammotion. "Dies ist eine Branche, die reif für Veränderungen ist, und mit der Beschleunigung der Robotertechnologie ist Mammotion bereit, die nächste Generation von intelligenten Mährobotern anzuführen. Wir freuen uns sehr, ein Produkt wie LUBA auf den Markt bringen zu können - ein Produkt, das technologisch fortschrittlich und präzise, aber dennoch einfach und leicht zu bedienen ist - um die 'Arbeit' aus der Gartenarbeit zu nehmen."LUBA wird ab dem19.Mai 2022 über eine Kickstarter-Kampagne (https://www.kickstarter.com/projects/248735162/luba-perimeter-wire-free-robot-lawn-mower) zum Super-Frühbucherpreis von 1.199 $ erhältlich sein, eine Ersparnis von 52% gegenüber dem UVP von 2.499 $. Nach der Kickstarter-Aktion können Kunden LUBA direkt bei Mammotion oder über Amazon kaufen, das noch in diesem Jahr erhältlich sein wird.Weitere Informationen über LUBA finden Sie unter https://mammotion.com/products/luba.Über MammotionMammotion wurde im Januar 2022 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative elektrische Robotiklösungen einen intelligenteren und effizienteren umweltfreundlichen Lebensstil im Freien zu ermöglichen. Die Kernmitglieder des Teams kommen von weltweit führenden Robotik- und UAV-Unternehmen. Durch die siebenjährige Erfahrung von AgileX Robotics mit fortschrittlicher, auf Chassis basierender Robotik-Hardware und Algorithmus-Technologie bietet Mammotion Robotik-Lösungen der nächsten Generation für Profis und Verbraucher.Über AgileX RoboticsAgileX Robotics wurde 2016 gegründet und ist ein führender Anbieter von Fahrgestellen für mobile Roboter und von Robotiklösungen aus einer Hand. Mit modernster selbstfahrender Software und Hardware unterstützt AgileX Robotics die Entwicklung von mehr als 1500 Robotikprogrammen in 26 Ländern für innovative Robotikforschung und alle industriellen Anwendungen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816748/Mammotion_Launches_LUBA_perimeter_wire_free_robot_lawn_mower.jpgPressekontakt:Angel Feng,PR-Manager,angel.feng@mammotion.comOriginal-Content von: Mammotion Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163178/5224833