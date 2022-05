Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Adler Group S.A. (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78) vom 17. Mai 2022:Stellungnahme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Adler Group zur Entscheidung von KPMGSehr geehrte Damen und Herren!Heute Morgen habe ich gegenüber Medien und Investoren in unserem Governance-Update davon gesprochen, dass die Adler Group S.A. in ihrer Hauptversammlung am 29. Juni 2022 KPMG Luxembourg erneut zum Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss unserer Gesellschaft bestellen will. Nach der letzten Telefonkonferenz hat uns KPMG mitgeteilt, dass sie der Adler Group nicht als Abschlussprüfer zur Verfügung stehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...