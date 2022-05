Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die durch den Ukraine-Krieg verursachte Unsicherheit an den Finanzmärkten hat Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen bisher kaum beeinträchtigt, so die Experten von BVI.Per Ende März 2022 hätten sie 563 Milliarden Euro für deutsche Anleger verwaltet. Das entspreche 40 Prozent aller in Publikumsfonds investierten Gelder. Binnen Jahresfrist sei das verwaltete Vermögen um 80 Prozent gestiegen. Verantwortlich für das Wachstum sei vor allem die Umstellung bestehender Fonds. Die Nettozuflüsse hätten im ersten Quartal rund fünf Milliarden Euro betragen; nach einem starken Neugeschäft im Januar hätten nachhaltige Publikumsfonds im Februar und März erstmals seit zwei Jahren leichte Nettoabflüsse hinnehmen müssen. ...

