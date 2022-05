Daimler Truck mit soliden Zahlen trotz schwierigem Marktumfeld

Werbung



Die Daimler-Abspaltung präsentiert Quartalszahlen. Außerdem: HSBC-Produktexperte Julius Weiß erörtert im kommenden HSBC-Webinar am 18.05.2022 um 18:30 Uhr wie Sie mit Derivaten von fallenden Kursen profitieren können.



Der Nutzfahrzeughersteller stellte am Dienstagmorgen seine Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 vor. Das Unternehmen konnte den Umsatz im Betrachtungszeitraum um mehr als 20% auf nun 10,5 Milliarden Euro erhöhen, während der Betriebsgewinn um 11% auf 651 Millionen Euro zulegen konnte. Insbesondere die erhöhten Preise für Sattelschlepper hatten den Umsatz von Daimler Truck beflügelt. Vor diesem Hintergrund erhöhte das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht und geht nun von einem Gesamtumsatz in Höhe zwischen 48 und 50 Milliarden Euro aus. Hauptbaustelle für den Autobauer bleibt die im Vergleich zum Wettbewerb niedrige Marge von lediglich 6,1%.





Aktuell stehen die Kapitalmärkte weltweit unter dem Eindruck der Rezessionssorgen in Europa, USA und China. Die hohe Inflation sowie die Angst vor überzogenen Zinserhöhungen in Verbindung mit den oben genannten Aspekten führen zu Turbulenzen an den Aktienmärkten. Wie Sie mit Hilfe von Derivaten von fallenden Kursen profitieren können und welche Produkte sich hierfür eigenen erklärt Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden HBC-Webinar mit dem Titel "Auf Bären setzen - so finden Sie das passende Produkt". Interessierte können sich unter dem entsprechenden Link in das kostenlose Webinar am Mittwoch, den 18.05.2022 um 18:30 Uhr einwählen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?