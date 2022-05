… einen Medienkonzern. Die Aktien von CITIGROUP (+ 7,0 %) und PARAMOUNT GLOBAL (+ 14,7 %) legen nach Bekanntwerden heute ordentlich zu.



Buffett kaufte im Q1: Rund 69 Mio. Stück der frühere ViacomCBS, die seit Februar neu firmiert. Demnach hält BERKSHIRE rund 11 %. Die PARA-Aktie hatte im März 2021 als Spitze 101,60 $ markiert.



Ersatz für WELLS FARGO: CITI ist der neue Bankenfavorit für Buffett. Er kaufte für die Holding 55 Mio. Stück der CITI-Aktie, was einem Anteil von rund 2,5 % entspricht.



Weitere Käufe betrafen CELANESE, MARKEL und ALLY FINANCIAL. Die BERKSHIRE-Aktie legt heute 1,4 % zu, was einer Börsenwert-Differenz von rund 10 Mrd. $ entspricht.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



