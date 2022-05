DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

flatexDEGIRO Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten zu - Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder beschlossen - Aygül Özkan zur neuen Aufsichtsrätin der flatexDEGIRO AG gewählt - Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit - Präsenzquote auf virtueller Hauptversammlung bei 62,85 Prozent Frankfurt am Main - Die Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) hat heute allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Hauptversammlung sprach dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 mit großer Mehrheit ihr Vertrauen aus und stimmte allen Tagesordnungspunkten zu, unter anderem der Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder sowie der Wahl von Frau Aygül Özkan zur neuen Aufsichtsrätin der flatexDEGIRO AG. Martin Korbmacher, Aufsichtsratsvorsitzender der flatexDEGIRO AG: "Ich freue mich sehr über Aygüls Wahl in den Aufsichtsrat. Mit ihrem einzigartigen Netzwerk und ihrer Fähigkeit, sich auf dem politischen Parkett sicher zu bewegen, stellt ihr Rat einen unschätzbaren Mehrwert dar, insbesondere in einem Umfeld sich ständig ändernder regulatorischer Anforderungen und politischer Agenden. Gleichzeitig bringt Aygül ein ausgeprägtes Verständnis für technologiegetriebene Plattformunternehmen mit und eine differenzierte Sichtweise auf viele relevante Themen." Weitere Dokumente zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung 2022, einschließlich detaillierter Informationen zum beruflichen Werdegang von Frau Özkan sowie zu Präsenz und Abstimmungsergebnis, stehen auf unserer Website im Bereich Investor Relations > HV & Prospekt zum Abruf zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Achim Schreck

achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Leistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern. Mit mehr als 2 Millionen Kundenaccounts und über 91 Million abgewickelter Wertpapiertransaktionen im Jahr 2021 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO für weiteres Wachstum bestens aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kundenaccounts ausbauen und 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - auch in Jahren mit geringer Volatilität. Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/de

