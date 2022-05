Playstation Plus startet in Kürze in das dreistufige Modell mit den Wahlmöglichkeiten Essential, Extra und Premium. Zudem steht bereits fest, mit welchen Spielen der neue Dienst freigeschaltet wird. Wir zeigen euch zehn Spiele, auf die ihr euch besonders freuen könnt. Nachdem zunächst unklar war, mit welchen Spielen die PS-Plus-Bibliotheken gefüllt werden, hat Sony jetzt eine Auswahl veröffentlicht. Spiele wie "The Last of Us Remastered" und "Marvel's Spider-Man" aber auch Games von Drittanbietern sind dabei. Sony verweist darauf, dass es sich aktuell nur um eine Auswahl handelt. Die aktualisierte Liste soll zum Launch des neuen Playstation Plus folgen. ...

