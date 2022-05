Aufgrund enttäuschender Zahlen wertete die Aktie von Varta in der vergangenen Woche massiv ab. Dadurch durchbrach der Titel die Marke bei 80 Euro nach unten und erreichte damit ein neues 2-Jahres-Tief. Das ruft oftmals die Schnäppchenjäger auf den Plan, denn logischerweise lohnt sich nichts mehr, als eine Aktie auf dem Tiefpunkt zu kaufen und geduldig abzuwarten.Ob Varta (DE000A0TGJ55) die Talsohle schon erreicht hat, daran scheint es jedoch so manchen Zweifel zu geben. Zumindest das Magazin "Der Aktionär" sprach in einem kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...