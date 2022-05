Jerome Powell heute in einem Interview beim "Wall Street Journal Future of Everything Festival" - was wird er zum weiteren Vorgehen der Fed sagen? Heute zerstreuten robuste US-Einzelhandelsumsätze die Sorgen vor einer bald eintretenden Rezession, der US-Arbeitsmarkt derzeit ja ohnehin "heiß laufen". Hier der Live-Feed zu den Aussagen von Jerome Powell:

Den vollständigen Artikel lesen ...