Zur Steigerung der Effizienz und Erfüllung der wachsenden Anforderungen an die Auftragsabwicklung hat die Online-Boutique für Damenbekleidung The ZigZag Stripe das Infinity Automated Store and Retrieval System (ASRS), ausgewählt, eine neue Lagerautomatisierungslösung, die von der OPEX Corporation entwickelt wurde, einem weltweit führenden Anbieter von Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung der nächsten Generation.

Infinity ASRS ist eine branchenführende, auf Goods-to-Person (G2P) basierende Lösung, die mit Blick auf Lagerräume eine beispiellose Dichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität kombiniert, um den dringendsten Lagerautomatisierungsanforderungen für Unternehmen gerecht zu werden, die mit Micro-Fulfillment, Multikanalvertrieb, Warennachschub und E-Commerce arbeiten.

"Wir beziehen ein größeres Lager, um auf die steigende Nachfrage einzugehen", sagte Joel Hall, Chief Financial Officer von ZigZag Stripe aus Texas. "Um optimal mit anderen Online-Kleiderhändlern mithalten zu können, haben wir das Infinity-System gewählt, das uns dabei hilft, die Effizienz zu erhalten und gleichzeitig den Platz zu maximieren und die Arbeitszeit einzuhalten."

The ZigZag Stripe nutzt die E-Commerce-Plattform Shopify für den Verkauf, Versand und die Verarbeitung von Zahlungen. Mit der größeren Lagerdichte und dem höheren Durchsatz des Infinity-Systems sowie der Leistungsstärke von Shopify möchte The ZigZag Stripe als externer Logistikdienstleister (Third-Party-Logistics, 3PL) operieren und künftig Elemente seiner Vertriebs-, Lager- und Abwicklungsprozesse auslagern.

"Wir haben fundierte Erfahrung mit Kunden aus der Bekleidungsbranche und wussten, dass wir den Anforderungen von The ZigZag Stripe in Bezug auf Produktabmessungen, Gewicht und Abwicklungspräzision effizient nachkommen können", sagte Drew Stevens, Vice President of Global Business Development, OPEX. "Wir haben bei der Entwicklung des idealen Arbeitsablaufs für die Kommissionierung und Lagerung, der die Integration mit Shopify optimiert, zusammengearbeitet. Letztendlich war das System Infinity die optimale Lösung."

Die proprietäre Softwareplattform Cortex von OPEX lässt sich in Shopify integrieren und ermöglicht der Lösung Infinity G2P maximale Flexibilität und Skalierbarkeit sowohl beim Durchsatz als auch der Lagerhaltung. Dieser Ansatz bietet The ZigZag Stripe eine Lösung für heute und Raum für Wachstum für morgen.

"Mit Blick auf unser Wachstum und unsere Skalierung ermöglicht uns die Lagerautomatisierung, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, die Mitarbeiterzufriedenheit aufrechtzuerhalten und weiter zu wachsen, so dass wir etwas für die Dinge tun können, die uns wichtig sind", sagte Leslie Hall, Chief Executive Officer von The ZigZag Stripe. "Wir bewegen uns in einer Welt, in der die Leute schnell mit ihren Bestellungen beliefert werden wollen. Wenn wir unsere Produkte schneller zu unseren Kunden bringen, schlägt sich das unmittelbar im Umsatz nieder. Die Lagerautomatisierungstechnologie OPEX Infinity hilft uns, aktuell zu bleiben und im Wettbewerb mit viel größeren Einzelhändlern besser zu bestehen."

OPEX Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Opex mit Hauptsitz in Moorestown (New Jersey/USA) und Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey/USA), Plano (Texas/USA), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen anbieten, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen.

