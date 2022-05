E-Zigaretten sind die bessere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten. Die zuständigen Behörden müssen jedoch sicherstellen, dass erwachsene Verbraucher Zugang zu Qualitätsprodukten erhalten, die weltweit zertifiziert sind und auf legalem Weg vertrieben werden.

RELX International, ein verantwortungsbewusstes multinationales Unternehmen für E-Zigaretten, fordert die Entscheidungsträger in Marokko und in Algerien angesichts des erwarteten Anstiegs bei den Rauchgewohnheiten mit Nachdruck dazu auf, umfassende rechtliche Rahmenbedingungen für E-Zigaretten einzuführen. Langjährige Untersuchungen haben gezeigt, dass das Rauchen herkömmlicher, tabakhaltiger Zigaretten mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden ist.

Die von der Website GSTHR.org (Global State of Tobacco Harm Reduction) gesammelten Daten geben Aufschluss darüber, dass in Marokko in der Allgemeinbevölkerung bei der derzeitigen Raucherquote ein Anstieg zu verzeichnen ist.

Im Jahr 2015 lag die Gesamtquote in Marokko bei schätzungsweise 23 %, wobei bis zum Jahr 2025 ein Anstieg auf 28 prognostiziert wird [1]. In Algerien wird ebenfalls ein Anstieg der Raucherquote bei der erwachsenen Gesamtbevölkerung prognostiziert. Laut Schätzungen von GSTHR.org soll diese bis 2025 bei 16,9 liegen [2].

E-Zigaretten werden zunehmend als bessere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten betrachtet. Sie können erwachsene Raucher sogar dabei unterstützen, das Rauchen zu reduzieren oder ganz aufzugeben, so verschiedene Organisationen wie auch der staatliche britische Gesundheitsdienst "National Health Service" (NHS). Der NHS hat festgestellt, dass E-Zigaretten zu etwa 95 weniger schädlich als Tabak sind und das Potenzial besitzen, Raucher dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen ganz aufzuhören [3]. Eine neuartige klinische Studie, die an der Queen Mary University of London durchgeführt wurde, zeigte außerdem, dass E-Zigaretten bei der Raucherentwöhnung fast doppelt so wirksam sind wie Nikotinersatzprodukte, wie beispielsweise Nikotinpflaster und -kaugummis [4].

Da immer mehr Staaten und Gesundheitsbehörden die Vorteile von E-Zigaretten auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen anerkennen und in Marokko und Algerien mit einer Zunahme der Raucherquote zu rechnen ist, sollten die dortigen Behörden risikogerechte rechtliche Rahmenbedingungen für den Import, die Vermarktung und den Vertrieb von E-Zigaretten einführen. Auf diese Weise erhalten erwachsene Raucher in den beiden Ländern Zugang zu Qualitätsprodukten von Marken wie RELX, welche die internationalen und nationalen Qualitäts-, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften erfüllen, zu erschwinglichen Preisen erworben und auf legalem Weg importiert und vertrieben werden können, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Sollten diese Märkte unreguliert bleiben, wird wahrscheinlich der Schwarzhandel erheblich zunehmen, und die Märkte werden mit gefälschten Produkten von fragwürdiger Qualität überschwemmt. Diese Produkte könnten ein erhebliches Risiko für die Gesundheit der Raucher darstellen und in die Hände von minderjährigen Personen gelangen.

Hinweise für Redakteure

RELX International

RELX International wurde 2019 gegründet und ist ein multinationales Unternehmen für elektronische Zigaretten, welches das weltweit innovativste Vaping-Produkt RELX vermarktet und vertreibt, dessen Herzstück die Super-Smooth Technologie ist. RELX, die in Asien führende E-Zigarettenmarke, baut seine Präsenz auf der ganzen Welt aus und ist derzeit in über 40 Ländern erhältlich, unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Indonesien, den Philippinen, Kanada, im Königreich Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. RELX unterscheidet sich dahingehend von seinen Wettbewerbern, dass es eine komplette Produktpalette (wie Closed Pods, Einwegartikel, Geräte und Powerbank-Zubehör) anbietet, die in einem hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentrum entwickelt und in einer der größten E-Zigarettenfabriken der Welt hergestellt wird. RELX hat es sich zur Aufgabe gemacht, RELX zu einer vertrauenswürdigen Marke für erwachsene Raucher zu machen. Dabei setzt das Unternehmen auf wegweisende Produkte, branchenführende Technologien und wissenschaftliche Fortschritte in Zusammenarbeit mit talentierten, engagierten Menschen aus aller Welt. Das Unternehmen konnte weltweit talentierte Mitarbeiter von Uber, Procter Gamble, Apple, Beats und L'Oréal abwerben. Bei RELX ist man stolz darauf, im Dubai Duty Free geführt zu werden, dem weltweit ersten Duty-Free-Kanal.

