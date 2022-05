Neue Funktion überwindet Datengravitation und bietet datengestützten Unternehmen die Möglichkeit, Cloud-native Produktionsanwendungen schnell und überall zu replizieren

KUBECON CLOUDNATIVECON EUROPE Trilio, ein führender Anbieter von Cloud-nativer Datensicherung, kündigte heute eine technische Vorschau auf die neue Funktion "Continuous Restore" an, die der Cloud-nativen Community bei der Konferenz KubeCon CloudNativeCon Europe präsentiert wird. Continuous Restore ermöglicht eine schnellere Replikation, Wiederherstellung und Migration von Daten und Metadaten von einer beliebigen Speicher- oder Cloud-Plattform zu einer anderen bei drastisch verkürzten Wiederherstellungszeiten für Cloud-native Anwendungen.

Die Continuous Restore-Funktion von Trilio ist vollständig speicher-, cloud- und distributionsunabhängig und hilft Anwendern, Daten in mehreren heterogenen Clouds kontinuierlich wiederherzustellen. Dadurch sind Anwendungen unabhängig von ihrem Standort in der Lage, diese Daten abzurufen und innerhalb weniger Sekunden online bereitzustellen. Dabei werden überragende RTO (Recovery Time Objectives) erreicht. Die Funktion wird als Teil der Cloud-nativen Datensicherungs- und -verwaltungsplattform TrilioVault for Kubernetes eingeführt.

"Verteilte Umgebungen mit Core-, Edge- und Cloud-Ressourcen sind heute die am häufigsten verwendete Architektur für Unternehmen", so Murali Balcha, Gründer und CTO von Trilio. "Oft müssen Unternehmen zustandsabhängige Anwendungen und deren Daten zwischen diesen verschiedenen Umgebungen verlagern, um die Anforderungen an Kosteneffizienz, Performance, Sicherheit und Notfallwiederherstellung zu erfüllen. Leider existiert bis heute keine benutzerfreundliche, erschwingliche Lösung für die kontinuierliche Replikation von Daten in heterogenen Infrastrukturumgebungen."

"Die Continuous Restore-Funktion von Trilio ermöglicht die Migration und Replikation von zustandsabhängigen Anwendungen innerhalb von Sekunden oder Minuten, sodass Unternehmen ihre Daten überall schützen und verwenden können ganz unabhängig davon, auf welchem System die Anwendung ausgeführt wird oder wo die Daten gespeichert sind", fügt Balcha an. "Dies ermöglicht Unternehmen, eine herausragende Anwendungsverfügbarkeit zu erreichen und Service Level Agreements (SLAs) zu erfüllen, die von produktionsfähigen Anwendungen erwartet werden und das zu niedrigen Kosten. Continuous Restore ist ein Game-Changer, der moderne Unternehmen noch wettbewerbsfähiger und krisenfester machen wird."

Zu den Anwendungsfällen für Continuous Restore gehören:

1. Notfallwiederherstellung: Die Anwender erreichen ihre Verfügbarkeitsziele und können Anwendungen nach Ausfällen oder Störungen innerhalb von Sekunden oder Minuten wiederherstellen, anstatt von Tagen oder Wochen. Continuous Restore verbessert die RTO (Recovery Time Objectives) im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um mehr als 80 %.

2. Anwendungsmigrationen: Continuous Restore hilft IT-Teams, die am besten geeigneten Infrastruktur für die aktuellen Anforderungen auszuwählen und so die Performance zu optimieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Außerdem ermöglicht die Funktion den Unternehmen, ihre Infrastruktur zu vereinheitlichen das ist vor allem für Unternehmen wichtig, die schnell gewachsen sind und zahlreiche Computing-Plattformen und Speicherlösungen eingesetzt haben, um individuelle Anforderungen zu erfüllen. Continuous Restore wird eine extrem hohe Anwendungsmobilität über Infrastruktursilos hinweg unterstützen und diese Silos auflösen.

3. Tests/Entwicklung: Entwickler können die Geschwindigkeit von CI/CD-Pipelines erhöhen, indem sie Daten für mehrere Test- und Entwicklungsumgebungen bereitstellen. Diese Test- und Entwicklungsumgebungen können in wenigen Sekunden mit kontinuierlich replizierten Produktionsdaten in Betrieb genommen werden und beschleunigen die Übertragung validierter Änderungen in die Produktionsumgebung. Ferner können DevOps-Teams diese Funktion verwenden, um ihre Wiederherstellungsprotokolle zu testen und sicherzustellen, dass die Wiederherstellung im Notfall einwandfrei funktioniert.

4. Datenkuratierung aus Edge-Clouds: Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung verteilter Umgebungen werden künftig große Datenmengen am Netzwerkrand gespeichert. Diese Informationen aus unterschiedlichen Architekturen müssen schnell repliziert und in verteilte Systeme übertragen werden, wo sie von einer Vielzahl von Anwendungen verarbeitet und zentral analysiert werden können.

Besuchen Sie die Session von Trilio: "Cloud-Native App Recoverability Portability in a Matter of Seconds thru the Unification of Information Silos" am Donnerstag, 19. Mai, 15 Uhr CET, am Microsoft Azure Stand P12. Ben Morrison, Solution Architect bei Trilio, erwartet Sie zu einer Präsentation und Demo der Fähigkeiten von Trilio, eine zustandsabhängige Anwendung innerhalb von wenigen Sekunden von Red Hat OpenShift auf Azure AKS zu migrieren, mit Fokus auf der Flexibilität und Geschwindigkeit, die die Plattform TrilioVault for Kubernetes ermöglicht.

Continuous Restore ist eine Funktion von TrilioVault for Kubernetes und wird als Teil einer Produktveröffentlichung in Q3 2022 auf den Markt kommen. Bei Interesse an der Vorschau oder einem Test, kontaktieren Sie Trilio.

Über Trilio

Trilio ist ein führender Anbieter von Cloud-nativer Datensicherung für Kubernetes-, OpenStack- und Red Hat-Virtualisierungsumgebungen. Unsere TrilioVault-Technologie wird von Betreibern und Entwicklern von Cloud-Infrastrukturen für Backup und Wiederherstellung, Migration und Anwendungsmobilität eingesetzt. Kunden aus Branchen wie Telekommunikation, Verteidigung, Automobil und Finanzdienstleistungen nutzen TrilioVault zur Notfallwiederherstellung, Migration von Arbeitslasten, Verlagerung von Arbeitslasten auf neue Infrastrukturen und zur Migration auf neue Software-Distributionen. Trilio.io, Twitter und LinkedIn.

