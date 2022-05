News von Trading-Treff.de DAX lässt die 14000 hinter sich: Wichtige Schwelle mit 14200 nun erreicht und Notenbankkommentare am Abend voraus. Schwung im DAX hält an Die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten wurde gleich in der Vorbörse übersprungen und heute im gesamten Handelsverlauf nicht mehr berührt. Die Zeichen standen damit auf Fortsetzung des jüngsten Trends, der steil aufwärts gerichtet ist. News aus China zur Lockerung der chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...