Shanghai (ots/PRNewswire) -Infinix (http://www.infinixmobility.com/) hat heute seine brandneue NOTE 12-Serie herausgebracht, die Hochleistungsfunktionen wie eine 120-W-Schnellladefunktion, ein elegantes 6,7 Zoll großes FHD+-Superlight-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und eine 108-MP-Dreifachkamera umfasst. Die Serie umfasst zwei Varianten: das NOTE 12 VIP und das NOTE 12 G96. Beide bieten abgerundete, innovative Leistungsmerkmale wie ultradünne Glasfasern in Luftfahrtqualität, bis zu 5 GB erweiterten Direktzugriffsspeicher (RAM) und 103 Lade- und Batterieschutzfunktionen, die die Geräte der Benutzer jederzeit sicher aufgeladen halten."Infinix setzt mit der neuen NOTE 12-Serie neue Maßstäbe für hochwertige Smartphone-Leistung und -Design, geprägt von einwandfreier Form und Funktion", erklärte Vento Lin, Produktmanager der NOTE-Serie bei Infinix Mobility. "Diese Serie vereint Schnellladeleistung und leistungsstarke Chipsätze in einem ikonischen Design, perfekt für vielbeschäftigte Berufstätige, die ein leichtes, flexibles und leistungsstarkes Gerät benötigen."Die Zukunft des schnellen LadensDas NOTE 12 VIP ist eines der dünnsten Smartphones mit ultraschneller 120 W-Ladegeschwindigkeit und damit ein besonders leichtes Smartphone für unterwegs, das trotzdem den ganzen Tag mit Strom versorgt ist.Infinix hat das NOTE 12 VIP-Smartphone mit einer 120 W-Schnellladefunktion (120W Hyper Charge) und einem 4500-mAh-Akku ausgestattet, um den Benutzern maximale Akkukapazität und herausragende Ladegeschwindigkeiten zu bieten: Das Gerät schafft es in nur 17 Minuten von 0 % auf 100 % Akkuleistung.1 Für das schnelle Aufladen hat Infinix eine Dual-Charge-Pumpe und einen Dual-Cell-Akku integriert. Damit kann das NOTE 12 VIP sowohl die Spannung als auch die Stromstärke auf das optimale Verhältnis einstellen und den verfügbaren Input verdoppeln.Das Smartphone ist mit 103 Lade- und Batterieschutzfunktionen ausgestattet, die den gesamten Ladezyklus des Ladegeräts, des Stromkreises und des Akkus abdecken. Zusätzlich zu den umfangreichen Projektionsfunktionen verfügt das NOTE 12 VIP über 18 Temperatursensoren, die die Temperatur des Geräts in Echtzeit überwachen, um sicherzustellen, dass das Laden des Smartphones stets sicher verläuft. Ein weiterer Vorteil: Das NOTE 12 VIP nutzt supraleitendes Platin-Material, das die Korrosionsbeständigkeit des Ladekabels für eine lange Lebensdauer des Ladematerials erhöht.Durch die Kombination all dieser nützlichen Funktionen kann das NOTE 12 VIP bis zu 800 Mal bei einer Batteriekapazität von bis zu 85 % aufgeladen werden.2 Darüber hinaus hat die 120W Hyper Charge-Funktion des NOTE 12 VIP das Zertifikat des TÜV Rheinland für Schnellladesysteme - ein Beleg für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit beim täglichen Laden.Neben dem NOTE 12 VIP ist auch das NOTE 12 G96 mit einem 5000-mAh-Akku mit 33 W-Super -Charge-Funktion ausgestattet.Atemberaubendes DesignDas NOTE 12 VIP verfügt über ein stilvolles und anspruchsvolles Design, das mit leistungsstarken Funktionen ausgestattet ist und wird so zum idealen Smartphone. Das Gerät verwendet ein ultradünnes Glasfasermaterial in Luftfahrtqualität mit der Textur von Glas und der Festigkeit von Kohlefasern. Dieses Material macht das NOTE 12 VIP federleicht und verleiht ihm ein ultra-schlankes Design mit nur 7,89 mm und einem Gewicht von nur 199 Gramm.Teil des innovativen Designs ist ein superleichtes 6.7"3 großes AMOLED-Display mit FHD+, das den Benutzern einen gestochen scharfen Bildschirm mit wichtigen Bildfunktionen wie 100 % DCI-P3-Farbraum, 10-Bit-Farbtiefe mit über einer Milliarde Farben und hervorragenden Kontrastverhältnissen bietet. Das AMOLED-Display verfügt über einen flexiblen Bildschirm, der einen erstaunlich schmalen unteren Rahmen von 3,1 mm und ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 93,1 % mit stärkerer Stoßfestigkeit ermöglicht. Das Display bietet den Benutzern ein geschmeidiges visuelles Erlebnis mit einer scharfen 120-Hz-Ultra-Bildwiederholrate und 360-Hz-Touch-Sampling, das sich sofort mit jedem Wischen synchronisiert. Darüber hinaus ermöglicht eine vom TÜV Rheinland akkreditierte Zertifizierung für den Augenkomfort bei schwachem Blaulicht die stundenlange Nutzung NOTE 12 VIP bei geringer Augenermüdung.Mit dem 6,7" großen FHD+ True Color AMOLED-Display des NOTE 12 G96, das selbst bei hellem Tageslicht glasklare Helligkeit bietet, genießen die Benutzer auch bei hellem Tageslicht eine Reihe flexibler Optionen, je nach Bedarf des Verbrauchers.Fantastische FotosDie kinoreife Dreifach-Kamera des NOTE 12 VIP-Smartphones mit 108 MP besteht aus einem Ultraweitwinkelobjektiv mit 13 MP und einem Tiefenobjektiv mit Lasererkennungs-Autofokus, das fantastische Fotos ermöglicht. Die Kamera verfügt über einen großen 1/1,67-Zoll-Sensor mit einer ultrahohen Auflösung von 12000x9000. Sie unterstützt 9-in-1-Pixel-Binning und erzeugt große 1,92-\u03bcm-Pixel, die mehr Licht für maximale Details einlassen. Bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert der zusätzliche Autofokus zur Lasererkennung außerdem effektiv den Fokus des Telefons.Das NOTE 12 G96 ist mit einer 50MP-Ultra-Nachtkamera mit Tiefenschärfe und KI-Objektiv ausgestattet. Alle Geräte der NOTE 12-Serie verfügen über eine 16-MP-Selfie-Kamera für das perfekte Selfie.Hohe Geschwindigkeit, hohe LeistungDer MediaTek Helio G96 Ultra Gaming-Prozessor bietet dem NOTE 12 G96 und dem NOTE 12 VIP höhere Geschwindigkeit und bessere Leistung. Der Octa-Core-Prozessor umfasst zwei leistungsstarke Arm Cortex-A76-Prozessorkerne mit einer Taktrate von bis zu 2,05 Ghz und einer Arm Mali G57-Grafikkarte, die zusammenarbeiten, um höchste Intelligenz für bahnbrechende Leistungen zu nutzen. Hinzu kommen ein schneller 2133 MHz LPDDR4X-Speicher und eine turbogeladene UFS -2.2-Speicherkarte, woraus sich eine superschnelle Datenbandbreite ergibt.Infinix erweitert den 8-GB-Speicher des NOTE 12 VIP und des NOTE 12 G96 auf 13 GB, indem es RAM und ROM integriert, um Benutzern bis zu 5 GB erweiterten Direktzugriffsspeicher zur Verfügung zu stellen. Das verbessert die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Smartphones und beschleunigt die Leistung, wenn die Benutzer ihr Smartphone zum Multitasking mit verschiedenen Funktionen und Aufgaben verwenden und liefert bei Bedarf zusätzliche Leistung.Zusätzliche wichtige Merkmale:- Dual-Lautsprecher mit DTS: Die NOTE 12-Serie erzeugt einen kraftvollen 360-Grad-Surround-Sound mit verbessertem Klangerlebnis.- Graphen-Kühlsystem: Das NOTE 12 VIP verfügt über ein 9-schichtiges Kollisionssystem mit Graphen und einer Dampfkammer-Flüssigkeitskühlung für eine Reduzierung der Kerntemperatur um bis zu 15 Grad Celsius.4 Auch das NOTE 12 G96 ist mit einem 10-schichtigen Graphen-Kühlsystem ausgestattet.- Taktile Systeme mit Linearmotor: Das NOTE 12 VIP verfügt über ein duales X-Achsen-Linearmotor-Taktilsystem, das den Benutzern ein völlig neues Touch-Erlebnis beim Spielen bietet. Das NOTE 12 G96 wiederum verfügt über ein Linearmotor-Taktilsystem, das kürzere und schärfere Vibrationen beim Spielen simuliert.- Dar-Link 2.0 von Infinix: Diese Software verbessert die Bildstabilität basierend auf einem KI-Algorithmus und reduziert gleichzeitig die Gerätetemperatur für ein immersives Spielerlebnis.- XOS 10.6-Software: Die NOTE 12-Serie verfügt über die neue XOS 10.6-Software auf der Basis von Android 12, die neue Funktionen wie Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian und andere enthält. Darüber hinaus unterstützt das NOTE 12 VIP den Sprachassistenten Folax AI, der die Lebensqualität verbessert.Preise und VerfügbarkeitDas NOTE 12 VIP wird in Cayenne Grey und Force Black mit 256 GB erhältlich sein; das NOTE 12 G96 wird in Saphirblau, Force Black und Snowfall mit 128 GB und 256 GB erhältlich sein.Das NOTE 12 VIP kostet etwa 299 USD und das NOTE 12 G96 gibt es ab etwa 199 USD. Die Serie wird Variationen basierend auf den Kunden- und Marktanforderungen enthalten. Die Preise und die Verfügbarkeit sind von Region zu Region unterschiedlich.Bilder zum Herunterladen:Infinix NOTE 12 VIP (http://box.transsion.com/l/h06ByR) Infinix NOTE 12 G96 (http://box.transsion.com/l/LHinlT)Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.infinixmobility.com/Informationen zu Infinix:Infinix Mobility ist eine schnell aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt.In\ufb01nix richtet sich mit seiner erstklassigen Technologie an die Jugend von heute und entwickelt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte, die Benutzern auf der ganzen Welt die neueste Technologie zum richtigen Zeitpunkt und zu einem guten Preis anbieten.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.infinixmobility.com/1 Die 120-W-Daten zur schnellen Ladung basieren auf Labortests. 2 Die Daten zum Ladezyklus basieren auf Labortests. 3 Das Display des Infinix NOTE 12 VIP ist rechteckig mit abgerundeten Ecken. Gemessen an der Standard-Rechteck-Form misst der Bildschirm 6,67 Zoll in der Diagonalen. 4 Die Daten zur Temperaturdaten basieren auf Labortests.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1818157/15.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1818158/7.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1818159/20220513_141811.jpgPressekontakt:Infinix Global PR,Global.PR@infinixmobility.comOriginal-Content von: INFINIX MOBILITY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161424/5225016