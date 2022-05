Es ist noch nicht so lange her, dass Aktien von Wasserstoffunternehmen und Herstellern von Elektroautos an den Börsen schwer gefeiert wurden und schon fast als sichere Gewinnbringer galten. Besonders viel übrig geblieben ist von einer solchen Stimmung bis heute allerdings nicht mehr. Stattdessen werden die Zweifel immer größer.Das bekam auch Nel ASA (NO0010081235) zu spüren, wo Höchststände schon seit ziemlich langer Zeit nicht mehr erreicht werden konnten. Nachdem die Bullen sich im März bei 1,80 Euro die Zähne ausbissen, stürzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...