Spot PC stellt Betreiberlösungsanbietern (Managed Service Providers, MSPs) und Unternehmen eine umfassende Managed-Cloud-Desktop-Lösung bereit, die die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität bietet, die Unternehmen für ihren Erfolg benötigen

NetApp (NASDAQ: NTAP), ein weltweites, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, verkündete heute die allgemeine Verfügbarkeit von Spot PC, der Managed-Cloud-Desktop-as-a-Service-Lösung (DaaS) mit Sicherheit, Automatisierung, Beobachtbarkeit und Optimierung für die öffentliche Cloud und für die Anforderungen der heutigen Remote- und verteilten Arbeitsumgebungen.

Spot PC ist ab heute verfügbar und bietet Betreiberlösungsanbietern (Managed Service Providers, MSPs) und ihren Kunden eine Cloud-Desktop-Lösung, die auf Sicherheit, Datenschutz und Infrastruktureffizienz optimiert ist, mit einer vorhersagbaren Preisgestaltung, die den Gesamtaufwand für den Support senkt und es dem vorhandenen Personal möglich macht, viel mehr Desktops bereitzustellen und zu unterstützen, was die Rentabilität verbessert.

Unternehmen sind aufgrund der rasanten Entwicklung hybrider Arbeitsumgebungen gezwungen, ihre IT-Infrastruktur weiterzuentwickeln, um Remote-Arbeitsumgebungen zu unterstützen, verteilte Teams aufzubauen und hybride Büros einzurichten, während sie zugleich Probleme mit der Lieferkette und Bedrohungen der Cybersicherheit meistern müssen.

Allerdings wurden die gängigsten Lösungen für die Bereitstellung von Remote-Desktops, die auf einer herkömmlichen virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) basieren, nie für die öffentliche Cloud konzipiert und benötigen daher einen erheblichen Aufwand für Verwaltung, Management und Fehlerbehebung. Die derzeitigen Remote-Desktop-Angebote sind folglich mit erheblichem Betriebsaufwand verbunden, können bei der Einrichtung, Migration und Verwaltung zeitaufwendig und komplex sein und sind teuer in der Bereitstellung und im Betrieb.

"Heutzutage brauchen Service Provider und Unternehmen die richtigen Tools und Lösungen, die für die Cloud entwickelt wurden, um ihre Ressourcen optimal einzusetzen", sagt Anthony Lye, Executive Vice President of Public Cloud Services bei NetApp. "Mit Spot PC statten wir MSPs und Unternehmen mit differenzierten, profitablen Cloud-Desktop-Lösungen aus, um der wachsenden Nachfrage ihrer Kunden gerecht zu werden und damit sie flexible, sichere und zweckmäßige Remote-Arbeitserfahrungen für eine Vielzahl von Anwendern an verschiedenen Standorten und Regionen bereitstellen können."

Spot PC bietet eine ganzheitliche As-a-Service-Lösung für diese Herausforderungen, mit der MSPs und Unternehmen sichere, zuverlässige und vollständig optimierte Cloud-Desktops für eine breite Palette von Anforderungen anbieten können.

Mit Spot PC können MSPs und Unternehmen:

Cloud-Desktops mit Schnelligkeit, Flexibilität und Agilität über mehrere Standorte und Regionen hinweg bereitstellen, um ein breites Spektrum an Aufgaben für Wissens- und technische Computeranwender zu unterstützen

Sicherstellen, dass Cloud-Desktop-Umgebungen die Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung ohne Überlastung der IT-Mitarbeiter erfüllen

Eine Kostenstruktur bereitstellen, die dank zum Patent angemeldeter KI und maschinellem Lernen automatisch optimiert wird

"Wir freuen uns sehr über Spot PC und die Vorteile und die Automatisierung, die es uns und unseren Kunden bringen wird", sagt Derek Anderson, President bei Biztek Solutions. "Wir betrachten Spot PC als die beste Lösung für sichere, in der Cloud gehostete Desktops, mit der Unternehmen Remote- und hybride Arbeitsumgebungen einrichten können, die sich ohne Probleme mit ihrem Unternehmen skalieren lassen."

"Durch die Zusammenarbeit mit NetApp wurde Cloud-PC-as-a-Service zu einer spannenden Perspektive für unsere Kunden, Spot PC zu benutzen, in Kombination mit umfassendem Support für den virtuellen Desktop und die Office-Suite, die unsere Kunden nutzen", sagt Peter Beglan, CEO von Cloud PC Ltd HyCloud Ltd. "Wir sind so überzeugt, dass diese kombinierte Lösung für virtuelle Desktops in Großbritannien sehr gut ankommen wird, dass wir schon jetzt Pläne gemacht haben, Cloud PC als Service auf dem europäischen Markt anzubieten."

Spot PC ist ab heute direkt von NetApp für Unternehmen und Service Provider mit einer festen Preisstruktur pro Benutzer und Monat verfügbar.

Zusätzliche Ressourcen:

