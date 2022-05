UnderwriteIQ zusammen mit TreatyIQ und ExposureIQ auf der RMS Intelligent Risk Platform

RMS, ein Unternehmen von Moody's Analytics und weltweit führendes Unternehmen für Risikomodellierung und -lösungen, kündigt die Einführung seiner neuen Anwendung UnderwriteIQ an, die auf der cloudbasierten RMS Intelligent Risk Platform gehostet wird. UnderwriteIQ ermöglicht Versicherern eine bessere Risikokontrolle, indem es Gefahren-, Expositions- und Schadendaten im Underwriting-Prozess am Point of Decision zusammenführt alles auf der Grundlage von Erkenntnissen und Daten von RMS. Die neue Anwendung ermöglicht Versicherern eine sichere Preisgestaltung, konsistente Risikoentscheidungen und eine verbesserte operative Effizienz.

Die Anwendung wird auf der modularen und vereinheitlichten RMS Intelligent Risk Platform (IRP) gehostet. Die Plattform bietet proprietäre und tertiäre Datenanalysen, um über Anwendungen, die den Anforderungen des Versicherungsgeschäfts und des Portfoliomanagements entsprechen, schnell hochwertige Risikoerkenntnisse zu gewinnen.

Moe Khosravy, Executive Vice President, Software and Platform, RMS, sagte: "Die Zunahme bei der Akzeptanz der RMS Intelligent Risk Platform ist phänomenal. Eine beträchtliche Anzahl von Kunden profitiert von der sicheren cloudbasierten Plattform, die überlegene fortschrittliche Analysen über ein einziges ganzheitliches Risikomanagementsystem für Unternehmen bereitstellt, ohne die für lokale Lösungen erforderliche Hardware- und Softwarewartung. IRP lässt sich problemlos in bestehende Systeme integrieren, und der modulare Aufbau ermöglicht es Nutzern, nur die benötigten Anwendungen oder APIs zu lizenzieren und zu verwenden."

UnderwriteIQ ist die neueste Ergänzung der RMS IQ-Anwendungssuite, zu der auch TreatyIQ und ExposureIQ gehören.

Die TreatyIQ-Anwendung ermöglicht es Anwendern, sowohl einfache als auch komplexe Vertragsprogrammstrukturen schnell zu entwerfen und zu analysieren sowie beliebige modellierte Verlustdaten zu importieren und zu nutzen, angepasst an die Risikosicht des Anwenders. Eine intuitive, auf Versicherer ausgerichtete Benutzeroberfläche unterstützt individuelle Preis- und Kapitalmetriken und kann schnelle Roll-up-Ergebnisse mit Analysen zu Gesamtpositionen und der Kursentwicklung von Risikokapital anzeigen.

ExposureIQ ermöglicht es Anwendern, sowohl Rückversicherungs- als auch Versicherungskumulierungen innerhalb einer Anwendung zu verwalten und Strukturen aufzubauen, die ihre Geschäftshierarchien auf intuitive Weise darstellen. Die Anwendung ermöglicht auch die Visualisierung von Katastrophenereignissen nahezu in Echtzeit mithilfe eines leistungsstarken Mapping-Moduls, das die Daten von RMS Event Response und RMS HWind direkt integriert.

ExposureIQ ermöglicht ein schnelleres und präziseres unternehmensweites Risikomanagement, indem es eine einfache Identifizierung der wichtigsten Faktoren für Kumulierungen und Portfoliotrends sowie eine Analyse der deterministischen Verluste in jeder Region der Welt ermöglicht.

Michael Steel, General Manager, RMS, ergänzte: "Die RMS Intelligent Risk Platform hat sich seit ihrer Einführung 2018 stetig weiterentwickelt, wie die Akzeptanz auf dem Versicherungsmarkt zeigt. Basierend auf den Modellen, der Wissenschaft und der Technologie von RMS ist UnderwriteIQ eine willkommene Ergänzung der bestehenden IQ-Anwendungssuite, die einen geschäftlichen Mehrwert, durchgängige Konsistenz und ein verbessertes Kundenerlebnis bietet. RMS plant, auch weiterhin in Technologie, Wissenschaft und Lösungen zu investieren, die unseren Kunden helfen, bessere Risikoentscheidungen zu treffen."

Über RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS), ein Unternehmen von Moody's Analytics, unterstützt Versicherer, Rückversicherer, Finanzdienstleister und den öffentlichen Sektor bei der Bewertung und beim Management weltweiter Risiken von Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen wie Wirbelstürmen, Erdbeben, Überschwemmungen, Klimawandel, Cyberkriminalität und Pandemien. Modelle von RMS bilden die Grundlage der Schaden- und Unfallversicherungsbranche mit einem Volumen von fast zwei Billionen Dollar und viele Versicherer, Rückversicherer und Makler auf der ganzen Welt verlassen sich auf die wissenschaftlichen Modelle von RMS.

RMS hat Pionierarbeit in der Katastrophenrisikobranche geleistet und ist mit seinem unübertroffenen Angebot an Wissenschaft, Technologie und mehr als 300 Katastrophenrisikomodellen weiterhin ab der Spitze der Innovation. Führungskräfte aus verschiedenen Branchen können die Risiken von morgen mit der RMS Intelligent Risk Platform managen, der einzigen offenen Cloud mit kollaborativen Anwendungen und einheitlichen Analysen, die ein hervorragendes Risikomanagement in Unternehmen und Branchen ermöglicht.

Um den Übergang der Branche zu einem modernen Risikomanagement weiter zu unterstützen, hat RMS den Risk Data Open Standard (RDOS) entwickelt, ein modernes, offenes Standard-Datenschema, das als erweiterbarer und flexibler Bestandteil von Modellierungs- und Analysesystemen konzipiert ist.

RMS ist ein zuverlässiger Lösungspartner, der ein effektives Risikomanagement für bessere Geschäftsentscheidungen in den Bereichen Risikoerkennung und -auswahl, Risikominderung, Vertragsabschluss und Portfoliomanagement ermöglicht.

