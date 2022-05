DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 14.237 Pkt - Tui-Aktie unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Minus hat sich die Tui-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Der Reisekonzern hat eine Barkapitalerhöhung beschlossen, um die Rückzahlung der Corona-Staatshilfen zu beschleunigen. Wie die Tui Group mitteilte, soll mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen - ohne Bezugsrechte für Aktionäre - sowie verfügbaren Barmitteln die Stille Einlage II des deutschen Staates in Höhe von 671 Millionen Euro vollständig zurückgezahlt werden. Für die geplante Barkapitalerhöhung will Tui bis zu 162.291.441 neue Aktien ausgeben, die bis zu 10 Prozent des Grundkapitals der TUI AG entsprechen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 5 Prozent tiefer getaxt.

Keine Bewegung gab es dagegen in der Aktie von Biofrontera, obwohl das Unternehmen im ersten Quartal zumindest operativ wieder schwarze Zahlen geschrieben hat. Unter dem Strich wurde der Verlust aufgrund des deutlich negativen Finanzergebnisses aber drastisch ausgeweitet. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Biopharmakonzern.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.237 14.186 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 17, 2022 16:32 ET (20:32 GMT)

