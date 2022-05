GC Aesthetics, Inc. (GCA), ein Medizintechnikunternehmen in Privatbesitz, das ästhetisch-medizinische Lösungen bereitstellt, gibt die Einführung des innovativen Rekonstruktionsimplantats Nipple Areola Complex (NAC) bekannt: FixNip NRI

Dieses einzigartige medizinische Implantat liefert die Antwort auf einen weithin anerkannten klinischen Bedarf Tausender von Frauen rund um den Globus. Bisher werden mehrere Operationstechniken eingesetzt, um den Mamillen-Areola-Komplex zu rekonstruieren. Keine dieser Techniken führt jedoch zu einer dauerhaft ästhetischen Lösung.

GC Aesthetics ist sehr erfreut, FixNip NRI in den wichtigsten europäischen Gebieten im Rahmen einer exklusiven Partnerschaftsvereinbarung mit der FixNip LTD auf den Markt zu bringen. Die Verfügbarkeit in Lateinamerika, Mitteleuropa und Asien wird zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr bekannt gegeben.

"Wir wollen sichere Optionen bereitstellen und Frauen, die eine umfassende Brustrekonstruktion benötigen, Zugang zu einem moderneren, besseren und vorteilhafteren Pflegestandard verschaffen. Dieser technologische Durchbruch wird unser Lösungsspektrum im Segment der ästhetischen Gesundheitslösungen für Frauen abrunden. Bei FixNip von GC Aesthetics handelt es sich um einen echten Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung", so Carlos Reis Pinto, CEO bei GC Aesthetics.

Mit diesem einzigartigen Produkt wird GC Aesthetics die Speerspitze für die Expansion und das Wachstum im Brustrekonstruktions-Segment bilden und die aktuellen Standards anheben und verbessern.

"Das NAC-Rekonstruktionsverfahren sollte als integraler Bestandteil der rekonstruktiven Brustchirurgie betrachtet werden. Es leistet einen wichtigen psychologischen Beitrag für Frauen und führt nach einer Rekonstruktion zu einem höheren Wohlbefinden, einer positiveren Selbstwahrnehmung und einer hohen Zufriedenheit. Als Leiter der multizentrischen Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie von GCA bin ich äußerst zufrieden mit den Ergebnissen", ergänzt Prof. Dr. Michael Atlan, ein anerkannter französischer Plastischer Chirurg.

Das FixNip NRI von GC Aesthetics wird mittels eines minimalinvasiven Verfahrens implantiert, das von einem Chirurgen in durchschnittlich 15 Minuten durchgeführt wird. Das Ergebnis zeigt eine hohe Patientinnenenzufriedenheit mit einer minimalen Ausfallzeit und einem exzellenten Sicherheitsprofil.

"Bei GCA sind wir der Überzeugung, dass es sich bei einer vollständigen Brustrekonstruktion nicht nur um eine Wahlmöglichkeit handelt, sondern um einen Weg für Frauen zu einer vollständigen Genesung nach einer Mastektomie. Wir sind stolz auf die Ergänzung unseres Portfolios und sind uns dessen bewusst, welche Bedeutung diese Lösung für rekonstruktive und ästhetische Chirurgen und das Leben Tausender von Frauen haben wird", so Fara Naomi Macías, CMO bei GCA.

Über GC Aesthetics

GC Aesthetics ist ein traditionsreiches, weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das ein umfassendes Sortiment an geschützten ästhetischen Produkten entwickelt, herstellt und vermarktet, mit denen sich Patientinnen auf ihrem Lebensweg selbstbewusst und sicher fühlen können.

Seit 40 Jahren widmet sich GCA der Weiterentwicklung der Wissenschaft der ästhetischen Medizin und liefert qualitativ hochwertige Brustimplantate zur Brustvergrößerung und für die rekonstruktive Brustchirugie. GCA ist stolz darauf, mehr als 3 Millionen Implantate in 70 Ländern verkauft zu haben, deren Sicherheit und klinische Wirksamkeit durch veröffentlichte klinische 10-Jahres-Daten untermauert werden.

Die vertikal integrierte Strategie des Unternehmens ermöglicht außergewöhnliche klinische, operative und kommerzielle Leistungen, die es GCA erlauben, Ärzten und Patientinnen wettbewerbsfähige Produkte anzubieten. Dank einer Kultur der kontinuierlichen Innovation und des Engagements für den Kunden konnte sich GCA etablieren als führender Anbieter von Lösungen für die ästhetische Medizin und als Partner der Wahl für Patientinnen, die ihr Leben verbessern wollen.

