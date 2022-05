CasperLabs, CV Labs, Casper Association und CVVC richten eine Reihe von durchdachten Diskussionen darüber aus, wie die Blockchain im öffentlichen und privaten Sektor sinnvoll eingeführt wurde

CasperLabs, ein führendes Unternehmen für Blockchain-Software für den Unternehmensmarkt, hat heute sein Programm für den Blockchain Hub Davos bekannt gegeben, der vom 23. bis 25. Mai 2022 in der Schweizer Gemeinde Davos stattfinden wird. Im Rahmen des Blockchain Hub Davos werden dezentrale Denker, Investoren, Unternehmen, Gründer, hochrangige Behörden und politische Entscheidungsträger zusammentreffen, um sich zu vernetzen und über den aktuellen Stand der Blockchain und deren zukünftige Entwicklung zu sprechen.

"Die Blockchain-Technologie hat sich bis zu einem Punkt entwickelt, an dem die überwältigende Mehrheit der Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt entweder aktiv Anwendungsfälle prüft oder diese bereits durchführt. Sie ist eine transformative Unternehmensplattform, welche die weltweite Wirtschaftslandschaft verändert", sagte Mrinal Manohar, CEO und Mitbegründer von CasperLabs. "An drei Tagen mit einem ausgeklügelten Programm werden wir echte Herausforderungen und Lösungen ansprechen, die das Vertrauen in die Blockchain als wesentliche Geschäftsgrundlage für Unternehmen weiter stärken werden."

Zu den im Blockchain Hub Davos diskutierten Themen und Veranstaltungen gehören:

23. Mai 2022

Thema: Digitale Vermögenswerte auf der globalen Bühne

Podiumsdiskussionen

"Innovation, Standards and Regulation: Enabling Digital Assets at Scale" (Innovationen, Standards und Regulierung: Digitale Vermögenswerte in großem Maßstab ermöglichen)

Diskussionsteilnehmer: Ramesh Ramadoss, Vorstandsmitglied, IEEE Standards Association (Moderator); Eva Kaili, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments; John deVadoss, Vorstandsmitglied, Global Blockchain Business Council; Sheila Warren, Crypto Council for Innovation.

"The State of Crypto in 2022" (Der Stand der Kryptowährungen im Jahr 2022)

Diskussionsteilnehmer: Todd Goergen, Gründer und Executive Chairman, MAKE International, Inc.; Brock Pierce, Vorstandsvorsitzender, Bitcoin Foundation

24. Mai 2022

Thema: Einführung der Blockchain in Unternehmen und Behörden

Podiumsdiskussionen und weitere Veranstaltungen:

"A Future Built on Trust: How Businesses are Thinking About Blockchain and Security" (Eine auf Vertrauen gründende Zukunft: Wie Unternehmen über Blockchain und Sicherheit nachdenken)

Diskussionsteilnehmer: Nitin Gaur (Moderator), Geschäftsführer, State Street Digital; Shyam Nagarajan, Executive Partner für Web3 und Nachhaltigkeit, IBM Blockchain; Medha Parlikar, Mitbegründer und CTO, CasperLabs; Charles Okochu, Senior Business Development Manager, Amazon Managed Blockchain.

"Blockchain's Next Chapter: Meet Casper" (Das nächste Kapitel in der Blockchain: Lernen Sie Casper kennen)

Mrinal Manohar, Chief Executive Officer, CasperLabs

25. Mai 2022

NFTs, DAS METAVERSUM UND COMPUTERSPIELE

Die wichtigsten Veranstaltungen und Diskussionen:

"NFTs for Fashion: Beyond the FOMO" (NFTs für die Modewelt: Jenseits von FOMO)

Diskussionsteilnehmer: Andrea Abrams (Moderatorin), Gründerin und Chief Metaverse Officer bei PHYGICODE sowie Chief of Strategy bei Faith Tribe DAO; Wahid Chammas, Mitbegründer und Vorsitzender, Faith Tribe DAO; Maria Buccellati, Präsidentin der Faith Connexion Fashion Brand sowie Mitbegründerin und Creative Director bei Faith Tribe DAO; Mario Nawfal, Gründer und CEO von NFT Technologies sowie Gründer von IBC Group International Blockchain Consulting; Ruben Singer, bekannter amerikanischer Modedesigner und Creative Director bei PHYGICODE.

"Not for the Faint of Heart: The Journey of a Crypto Investor" (Nichts für schwache Nerven: Der Weg eines Krypto-Investors)

Diskussionsteilnehmer: David Branch, Vorsitzender, Consensus Capital; Anthony Scaramucci, Gründer und Managing Partner, SkyBridge Capital; Michael Casey, Chief Content Officer, CoinDesk (Moderator)

Das vollständige Programm der Veranstaltungen am Blockchain Hub Davos finden Sie unter blockchainsummit.ch.

Weitere Informationen über CasperLabs erhalten Sie unter www.casperlabs.io.

Über CasperLabs

CasperLabs, ein führendes Blockchain-Softwareunternehmen für den Unternehmensmarkt, gestaltet die Blockchain für Unternehmen mit einer zukunftssicheren Lösung neu. Das Unternehmen bietet zudem Entwicklungs-, Support- und Beratungsdienste für Organisationen, die auf dem Casper-Netzwerk aufbauen. CasperLabs setzt sich für die nächste Welle der Blockchain-Einführung in Unternehmen ein und bietet Entwicklern ein zuverlässiges und sicheres Rahmenwerk für den Aufbau privater, öffentlicher und hybrider Blockchain-Anwendungen. Das Team verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der Unternehmenstechnologie und kann auf insgesamt 100 Jahre Unternehmenserfahrung zurückblicken, die es unter anderem bei Google, Adobe, AWS, Dropbox und Microsoft gesammelt hat. Mehr erfahren Sie unter www.casperlabs.io.

