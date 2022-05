Hiro Capital hat in einer bedeutenden, nicht offengelegten Finanzierungsrunde in Skybound Entertainment investiert. Die Runde wurde von Knollwood Advisory unter Beteiligung von Boost VC geleitet, worauf auch eine Beteiligung von Com2uS und Skydance Entertainment folgte. Skybound Entertainment ist verantwortlich für hochgelobte Franchises wie The Walking Dead, Invincible und Impact Winter.

"Es gibt nichts Wirkungsvolleres als das Erzählen von Geschichten, und ich freue mich, dass Hiro in Skybound Entertainment investieren konnte, die Macher und Kuratoren von überaus fesselnden Omniversen", sagte Sir Ian Livingstone, Co-Gründungspartner von Hiro Capital.

"Das Vertrauen von Hiro in unsere Vision wird dazu beitragen, dass wir die Weiterentwicklung bestehender Hit-Franchises sowie neue Inhalte für unsere Fangemeinde in aller Welt vorantreiben können", so David Alpert, CEO von Skybound.

Skybound bringt Kreativschaffende in seinem vielfältigen Geschäft zusammen, das Comics, interaktive Spiele, Audio, Film und Fernsehen (traditionelle und digitale Plattformen), Lizenzierung und Merchandising umfasst. Skybound hat einige seiner wichtigsten Rechte an geistigem Eigentum erfolgreich als Franchise vermarktet, indem es Urheber und deren Inhalte mit neuen Plattformen und Zielgruppen zusammengebracht hat. Skybound ist verantwortlich dafür, dass Robert Kirkmans Comicserie The Walking Dead über eine Fernsehadaption, zahlreiche Videospiele und Merchandise-Artikel sowie Romane zu einem milliardenschweren Franchise wurde. Kirkmans Comicserie Invincible ist ebenfalls in Produktion für die Staffeln 2 und 3 nach einem hochgelobten und erfolgreichen Debüt der ersten Staffel im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit Amazon Prime.

Hiros "Creator-first"-Ansatz ermöglicht es einigen der besten Teams der Branche, futuristische neue Welten zu schaffen. Hiro wird in Kürze weitere Folgeprojekte und Investitionen bekannt geben. Halten Sie sich auf dem Laufenden und besuchen Sie uns unter Hiro Capital.

Hiro Capital

Hiro Capital ist ein in London und Luxemburg ansässiger Risikokapitalfonds, der in technologische Neuerungen in den Bereichen Spiele, geistiges Eigentum, Metaversum, Web 3.0, E-Sport und gamifizierte Fitness aus Großbritannien, Europa und den USA investiert. Die Investitionen von Hiro Capital sind in der Regel Startkapital für Finanzierungen der Serie A und B. Wir investieren sowohl in Content-Ersteller im Front-End-Bereich von Spielen, geistigem Eigentum, E-Sport und digitaler Fitness als auch in tiefer gehende technische Anwendungen für das Metaversum und das Web 3.0 in Bereichen wie Cloud, Mobilfunk, Streaming, Creator Tools, Big Data, KI, Wearables, AR und VR. https://hiro.capital/

Skybound Entertainment

Skybound wurde 2010 gegründet und ist ein Anbieter von Multiplattform-Inhalten, der eng mit Autoren und ihrem geistigen Eigentum zusammenarbeitet und deren Erzählungen auf weitere Plattformen wie Comics, Fernsehen, Film, Tabletop- und Videospiele, Bücher, digitale Inhalte, Veranstaltungen und darüber hinaus ausweitet. Das Unternehmen ist verantwortlich für von der Kritik hochgelobte globale Franchises wie The Walking Dead, Invincible und Superfight.

