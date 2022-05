Piper Sandler Co., Anbieter von Investmentbanking im Bereich Chemie, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) bei der Übernahme der Perstorp Holding AB beraten hat. Der Unternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf 2300 Millionen Euro, und der Basis-Kaufpreis, abzüglich der bereinigten Nettoverschuldung, beträgt 1538 Millionen Euro. Die Transaktion wird voraussichtlich im 3. Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

PCG ist der führende integrierte Chemieproduzent in Malaysia und einer der größten in Südostasien. Das Unternehmen unterhält mehrere erstklassige Produktionsstätten, die von den Rohstoffen bis zu den nachgelagerten Endprodukten vollständig vertikal integriert sind. Mit einer Gesamtproduktionskapazität von 12,8 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) produziert, vermarktet und verkauft PCG eine breite Palette von chemischen Produkten, darunter Olefine, Polymere, Düngemittel, Methanol und andere Grundchemikalien und Derivatprodukte. PCG ist seit 2010 an der Bursa Malaysia notiert und kann auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der chemischen Industrie zurückblicken. PCG wurde als Teil der PETRONAS Group gegründet, um den Wert der malaysischen Erdgasressourcen zu maximieren.

PCG gehört zu den Top-10-Unternehmen im "FTSE4Good Bursa Malaysia"-Index (F4GBM) aus den 200 größten, nach Marktkapitalisierung geordneten Unternehmen. Darüber hinaus ist PCG im "Dow Jones Sustainability World"-Index gelistet. Dieser Index umfasst die obersten 10 der 2500 größten Unternehmen des S&P Global BMI, die anhand von ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien bewertet werden. PCG hat sich zur Einhaltung weltweit anerkannter Standards für wirtschaftliche, ökologische, soziale und unternehmerische Praktiken (Economic, Environment, Social Governance, EESG) verpflichtet.

Weitere Einzelheiten zu PCG finden Sie unter www.petronaschemicals.com

Perstorp, mit Hauptsitz in Schweden, ist ein führender Nischenanbieter im Bereich der Spezialchemie, der nachhaltige Lösungen für Harze und Beschichtungen, synthetische Flüssigkeiten und Tiernahrung entwickelt. Das Unternehmen verfügt über sieben Produktionsstätten und drei Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften zu realisieren nach dem Slogan "Realize the Power of Partnership". In den USA werden Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste durch Piper Sandler Co., Mitglied von SIPC und NYSE, angeboten, in Europa durch Piper Sandler Ltd., zugelassen und reguliert von der britischen Financial Conduct Authority, und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Limited, zugelassen und reguliert durch die Securities and Futures Commission. Alternative Vermögensverwaltung und Beratungsdienste zu festverzinslichen Anlagen werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

