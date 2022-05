Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Huawei Enterprise hat für dieses Jahr Pläne für seine ICT Roadshow 2022 in Mittel-, Ost- und Nordeuropa angekündigt, die unter der Motto "Digital Transition to New Value Together" stattfinden soll. Die Huawei Enterprise Roadshow tourt durch Länder in Mittel- und Nordeuropa, um Kunden, Partner, Medien und Branchenkollegen zu treffen. Von Mai bis September 2022 ist eine Europa-Tour durch Polen, Norwegen, Schweden, Finnland, Bulgarien, Griechenland, die Türkei, Rumänien, Serbien, Österreich, Tschechien, die Slowakei und Ungarn geplant.Dabei können die Besucher der Huawei-Roadshow die neuesten Produkte von Huawei entdecken, darunter Campus Networks, ideal für ein vollständig drahtloses, intelligentes Campus-Netzwerk, Full-Stack-Rechenzentren sowie Huawei Clouds für stabile und zuverlässige Cloud-Dienste. Huawei wird außerdem innovative Lösungen für die Branchen Bildung, E-Government, Finanzen, Internetdienstanbieter und Stromversorgung vorstellen. Zudem bietet die Ausstellung die Gelegenheit, sich mit dem Huawei-Expertenteam auszutauschen und die Huawei-Produkte selbst auszuprobieren.Huawei ist der Meinung, dass Technologie keinen Gegensatz zur Natur darstellen sollte. Vielmehr sollte sie der Natur helfen, zu gedeihen und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt zu reduzieren. Im Rahmen der Roadshow werden daher mehrere Projekte mit verschiedenen Partnern zum Schutz natürlicher Ökosysteme weltweit mit Hilfe digitaler Technologien gezeigt. Diese Projekte werden in ganz Europa unter dem Dach der langfristigen digitalen Inklusionsinitiative von Huawei, TECH4ALL, umgesetzt, die 2019 ins Leben gerufen wurde, und sie haben bereits jetzt einen positiven Einfluss auf die biologische Vielfalt."Diese Roadshow soll die wichtigsten Produkte und Lösungen aufzeigen, die für die Fortsetzung der Transformation erforderlich sind. Wir wollen mit der Roadshow offene Diskussionen anregen, Wissen weitergeben und allen eine präzise Vorstellung davon verleihen, was in Zukunft sein wird. Huawei unterstützt aktiv das Wachstum lokaler Gemeinschaften und Unternehmen", erklärte Willi Song, Präsident der Huawei CEE & Nordic European Enterprise Business Group.Seit mehr als elf Jahren zielt Huawei darauf ab, lokale Talente zu schulen und ein größeres Verständnis und Interesse für den IKT-Sektor zu fördern. Die Huawei ICT Academy ist ein Partnerschaftsprojekt zwischen Huawei und Universitäten weltweit, das seit 2020 besteht. Durch das Projekt erhalten IKT-Fachleute und -Studierende die notwendigen Qualifikationen und beschäftigungsrelevanten Fähigkeiten. "Bis 2021 hat Huawei in der Region Mittel-, Ost- und Nordeuropa mit mehr als 60 Universitäten zusammengearbeitet und mehr als 3000 Studierende ausgebildet. Darüber hinaus wurden über 11000 Personen von Huawei zertifiziert", so Willi Song.Huawei habe angekündigt, die Initiativen zur digitalen Talentförderung noch weiter auszubauen, fügte er hinzu. Huawei engagiert sich für die Förderung weiterer IKT-Talente durch mehrere Programme. Dazu gehört unter anderem "Seeds for the Future". Bis Ende 2021 hatten in der Region Mittel-, Ost- und Nordeuropa durch Hochschulpartnerschaften und Öffentlichkeitsarbeit 1688 Studierende (davon 420 Studierende im Jahr 2021) aus 26 Ländern dieses Programm abgeschlossen. Mit dem Sozialbeitragsprogramm "One Thousand Dreams" und dem mobilen digitalen Schulprojekt "SmartBus" will Huawei mehr Menschen mit den Vorteilen digitaler Technologien vertraut machen und ihnen den Zugang und die Nutzung von digitalem Wissen ermöglichen.Seit elf Jahren unterstützt Huawei Kunden in verschiedenen Branchen. Auch in Zukunft wird Huawei Enterprise mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um die digitale Transformation für Regierungs- und Unternehmenskunden zu ermöglichen.Weitere Informationen zur Enterprise ICT Roadshow 2022 von Huawei finden Sie unter: https://e.huawei.com/se/special_topic/event/2022q1/2022-CEE-RoadshowFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1819314/image_1.jpgPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5225046