Goldproduzent im Sonderangebot: Analysten geben der Aktie ein Aufholpotential von mehreren hundert Prozent!

die Quartalszahlen für den Gold Juniors Index (GDXJ) steht vor der Tür und eines der ersten Unternehmen, das seine vorläufigen Ergebnisse veröffentlichte, war unsere heutige Neuvorstellung Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA).

Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA) ist eine in Vancouver ansässige Gesellschaft, die zwei eigene Goldminen in Nicaragua betreibt und die Pan-Mine in Ost-Zentral-Nevada.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG stellt Ihnen das Unternehmen in dieser Präsentation vor

Wie Sie erfahren haben, nennt Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA) drei in Betrieb befindliche Goldminen sein eigen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Projekte in Nicaragua

Das El Limón Projekt in West-Nicaragua

Das Projekt besteht aus fünf zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von 20.147 ha. Die aktuelle Abbaugenehmigung für El Limón umfasst eine Fläche von 12.000 ha.

Der Bergbaubetrieb verwendet herkömmliche Tagebau-Abbaumethoden im Tagebau Limón Central und eine Kombination aus sequenziellem Längsstopp (LOS) von oben nach unten und von unten nach oben in den Untertageminen von Santa Pancha. Die Verarbeitungsanlage in El Limón besteht aus einer gerührten Cyanidlaugung und Kohlenstoffadsorption, gefolgt von Kohlenstoffelution, Elektrogewinnung und Doré-Produktion. Der jährliche Durchsatz beträgt ca. 500.000 Tonnen pro Jahr (tpa) und die historische Ausbeute liegt bei 94 % bis 95 %.

Höhepunkte

529.000 Unzen Au wahrscheinliche Mineralreserven

1,175 Millionen Unzen Au angezeigte Mineralressourcen

177.000 Unzen Au abgeleitete Mineralressourcen

Zuverlässige Infrastruktur im Land und günstige Transportkosten

Disziplinierter Prozess zur Optimierung der Minen- und Prozesspläne durch einen "Hub-and-Spoke"-Ansatz im Gange



Verarbeitungsanlage Limon (Kapazität auf dem Typenschild): 500.000 tpa

Derzeit betreibt Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA) drei Bohranlagen innerhalb der Limon-Mineralkonzessionen. Werfen wir nun einen Blick auf…

Die Abbaukonzession La Libertad

Die Abbaukonzession La Libertad erstreckt sich über eine Fläche von 10.937,08 ha und wurde 1994 per Ministerialerlass für eine Laufzeit von 40 Jahren gewährt. Das Projekt umfasst auch die Explorationskonzessionen Buenaventura und Cerro Quiroz, die an die Abbaukonzession La Libertad angrenzen und eine Gesamtfläche von 4.600 ha haben. Das Projekt liegt etwa 110 km östlich der Hauptstadt Managua und ist über die Straße erreichbar.

Die Verarbeitungsanlage La Libertad kann etwa 2,25 Millionen Tonnen pro Jahr (tpa) verarbeiten, und die aktuelle Goldausbeute liegt bei etwa 94 % bis 95 % für eine Mischung aus verbrauchtem Erz und ROM-Erz. Derzeit wird die Mine mit Erz gespeist, das von Limon und Pavon per Lastwagen transportiert wird, sowie mit Erz, das in der Nähe der Mühle in der Untertagemine Jabali abgebaut wird.

Höhepunkte

484.000 Unzen Au wahrscheinliche Mineralreserven

631.000 Unzen Au angezeigte Mineralressourcen

726.000 Unzen Au abgeleitete Mineralressourcen

An der Oberfläche wurden mehrere subparallele Adersysteme kartiert

20.000-Meter-Bohrprogramm im Gange

Die Ergebnisse belegen ein oberflächennahes Tagebaupotenzial

Amalia und El Nispero liegen etwa 30 km von der Libertad-Mühle entfernt

Im Nordwesten Nicaraguas liegt das dritte aussichtsreiche Goldprojekt von Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA)

Die Pavon Goldmine

Das Konzessionsgebiet Pavon befindet sich innerhalb der Explorationskonzessionen Natividad und Las Brisas mit einer Gesamtfläche von 31,5 km 2 , etwa 300 km auf asphaltierten Highways von der Verarbeitungsanlage Libertad entfernt.

Seit dem Erwerb des Vermögenswertes im Jahr 2019 hat Calibre eine erste Ressourcenschätzung im Tagebau durchgeführt, die Umweltverträglichkeitsprüfung ("EIA") für Pavon Norte eingeleitet und abgeschlossen, die Planung und den Bau der Mine abgeschlossen und mit dem Abbau im Tagebau und dem Transport zur Verarbeitungsanlage Libertad begonnen.

Gestern hat das Unternehmen ein Update des 85.000 Meter umfassenden Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramms veröffentlicht, die Hohepunkte daraus möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:

17,80 g/t Au über 7,3 Meter Geschätzte wahre Breite ("ETW"), einschließlich 6,69 g/t Au über 1,9 Meter, 26,37 g/t Au über 2,8 Meter und 16,84 g/t über 3,2 Meter in Bohrloch LIM-22-4619;

9,72 g/t Au über 3,9 Meter ETW, davon 27,80 g/t Au über 1,4 Meter und 1,29 g/t Au über 3,0 Meter in Bohrloch LIM-22-4616;

8,84 g/t Au über 1,1 Meter ETW, davon 1,96 g/t Au über 1,0 Meter und 20,30 g/t über 0,6 Meter in Bohrloch LIM-22-4620;

12,75 g/t Au über 2,4 Meter ETW, davon 33,70 g/t Au über 1,0 Meter und 2,78 g/t Au über 2,1 Meter in Bohrloch LIM-22-4622;

9,38 g/t Au über 2,7 Meter, davon 34,50 g/t Au über 0,6 Meter und 3,24 g/t Au über 2,3 Meter in Bohrloch LIM-22-4625;

Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, äußerte sich wie folgt:

"Die hochgradige Mine Panteon expandiert weiter mit der Entdeckung der Zone Panteon North, die 1 km von den bestehenden Betrieben entfernt liegt. Panteon North ist entlang des Streichens und des Absturzes nach Nordwesten offen und bis heute haben wir hochgradige Ergebnisse über etwa 500 Meter abgefangen. Diese hochgradigen Bohrergebnisse bei Limon ermutigen mich, da sie weiterhin erhebliche Möglichkeiten für Entdeckungen und Ressourcenwachstum im Minenkomplex Limon bieten, der mehr als drei Millionen Unzen produziert hat. Calibre wird unser 85.000 Meter umfassendes Entdeckungs- und Erweiterungsbohrprogramm bei Panteon North und anderen Zielen in unserem gesamten Portfolio an Vermögenswerten weiter vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Ressourcen und der Verlängerung der Lebensdauer der Mine liegt."

Klicken Sie hier um zu den gesamten News zu gelangen

Höhepunkte

200.000 Unzen wahrscheinliche Mineralreserven

230.000 Unzen angezeigte Mineralressourcen

62.000 Unzen Abgeleitete Ressource

Mehrere ungetestete Venensysteme identifiziert

Erstes 8 km langes Ressourcenvertrauens- und Erweiterungsbohrprogramm in hochgradigen Adersystemen mit einer Fläche von >30 km² im Gange

Das Pavon-Projekt repräsentiert einen neu entstehenden Goldbezirk in Nicaragua in einer Region, die mit modernen Methoden noch weitgehend unerforscht ist. Die historischen Explorationen konzentrierten sich auf die Abgrenzung von Ressourcen innerhalb der oberflächennahen Teile der Lagerstätten Pavon Norte, Central und South, wo angezeigte Ressourcen von insgesamt 231.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 5,16 g/t innerhalb der oberen 100 Meter abgegrenzt wurden.

Kommen wir nun zur bereits eingangs erwähnten…

Pan Mine in Nevada

Die Pan-Mine ist eine Tagebau-Haufenlaugungsmine im Carlin-Stil in Ost-Zentral-Nevada, etwa 28 km südöstlich der Stadt Eureka, auf dem produktiven Goldtrend Battle-Mountain - Eureka.

Pan wurde nach der Wiederaufnahme des Betriebs im September 2017 reibungslos hochgefahren. Die Goldproduktion ist seit 2017 Jahr für Jahr gestiegen, wobei die Goldproduktion 2021 45.397 Unzen erreichte und von der jüngsten Erweiterung des Haufenlaugungspads und dem im Jahr 2020 installierten Primärzerkleinerungskreislauf profitierte.

Im Juni 2020 wurden die Pan-Ressourcen und -Reserven aktualisiert. Die aktualisierten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven und gemessenen und angezeigten Ressourcen für 2020 betragen 290.500 Unzen bzw. 427.400 Unzen.

Frühere Betreiber gaben in den letzten vier Jahren etwa 1,5 Millionen $ für die Exploration aus. Dies stellt eine bedeutende Gelegenheit für Caliber dar, die generative und regionale Exploration zu intensivieren, aber auch zahlreiche Ziele in der Umgebung der Nord- und Südgruben mit begrenzten Bohrungen zu verfolgen.

Höhepunkte

217.000 Unzen wahrscheinliche Mineralreserven

320.000 Unzen Gemessene und angezeigte Mineralressourcen

60.000 Unzen abgeleitete Mineralressourcen

Fazit

Aufholpotential von mehreren hundert Prozent!

Gleich mehrere namhafte Analysten haben das Kursziel von Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA) in den letzten Wochen angehoben.

Die Scotiabank erhöhte ihr Kursziel für Calibre Mining in einem Research-Bericht vom von 2,50 C$ auf 2,75 C$. Raymond James erhöhte sein Kursziel für Calibre Mining von 2,00 C$ auf 2,25 C$ und bewertete die Aktie in seinem Research-Bericht mit "Outperform".

Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA) hatte einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2022, und getreu der Form sieht es so aus, als würde das Unternehmen kein Problem damit haben, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu erreichen oder möglicherweise zu übertreffen.

Im Peer-Group - Vergleich zu seinen Wettbewerbern ist Calibre Mining (WKN: A2N8JP | SYM: WCLA) die mit Abstand günstigste Aktie. Diese Aktie wäre selbst nach 100% Kursgewinn noch ein echtes Schnäppchen!

Sehen Sie den Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit, Sie bekommen die Aktie eines Goldproduzenten gerade im Sonderangebot!

