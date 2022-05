DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gegenbewegung in Hongkong

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Mittwoch nur teils der sehr positiven Vorgabe der Wall Street. In Tokio geht es zwar um 0,6 Prozent nach oben auf 26.825 Punkte, damit haben sich anfangs deutlichere Gewinne aber spürbar verringert. Ein leicht positiver Impuls kommt hier vom BIP für das erste Quartal 2022, das mit 0,2 Prozent zum Vorquartal etwas weniger geschrumpft ist als befürchtet.

In Seoul ist die Tendenz mittlerweile nur noch gut behauptet und in Schanghai und in Hongkong liegen die Indizes sogar moderat im Minus. In Sydney gewinnt das Marktbarometer 0,9 Prozent.

Die wieder erwachte Risikofreude werde moderat gedämpft von leicht im Minus liegenden Futures der US-Aktienindizes, sagen Marktteilnehmer. Dazu tragen falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern bei, die an der Wall Street noch positiv gewirkt hatten, weil sie ein entschlossenes Vorgehen gegen die viel zu hohe Inflation signalisieren und zugleich neue Wirtschaftsdaten aus den USA ermutigend ausgefallen waren.

In der Nacht zum Mittwoch sagte nun der Präsident der Notenbankfliliale von Chicago, Charles Evans, dass aggressive Zinserhöhungen nötig seien, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Er sprach sich dabei für zunächst größere Zinsschritte aus.

Zuvor hatte Fed-Präsident Jerome Powell sich entschlossen geäußert, die Inflation zu senken und dabei betont, dass die Notenbank eher eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft erreichen könne als einen schweren Abschwung zu verursachen. Er verwies allerdings auch darauf, dass es für die Amerikaner "einige Schmerzen" geben könnte.

Gegenbewegung in Hongkong

Dass der chinesische Vizepremier Liu He Unterstützung für den Techniksektor und Börsengänge von Technikunternehmen signalisierte, stützt in Hongkong zunächst nicht weiter, nachdem es dort bereits am Vortag mit den Kursen sehr kräftig nach oben gegangen war. Hes Aussagen schüren laut Marktteilnehmern Hoffnungen auf nachlassende regulatorische Risiken.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Renesas Electronics um gut 3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Investitionen zum Ausbau der Halbleiterproduktion angekündigt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.179,10 +0,9% -3,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.824,77 +0,6% -7,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.620,20 -0,0% -12,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.082,12 -0,4% -15,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.471,54 -0,6% -14,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.228,96 +0,8% +2,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.554,76 +0,4% -1,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:07 % YTD EUR/USD 1,0531 -0,2% 1,0551 1,0410 -7,4% EUR/JPY 135,81 -0,5% 136,49 134,66 +3,8% EUR/GBP 0,8446 -0,0% 0,8446 0,8519 +0,5% GBP/USD 1,2469 -0,2% 1,2492 1,2223 -7,9% USD/JPY 129,01 -0,3% 129,37 129,30 +12,1% USD/KRW 1.270,77 +0,3% 1.266,80 1.284,80 +6,9% USD/CNY 6,7514 +0,2% 6,7377 6,8020 +6,2% USD/CNH 6,7631 +0,3% 6,7461 6,8167 +6,4% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8493 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6999 -0,4% 0,7030 0,6903 -3,6% NZD/USD 0,6343 -0,3% 0,6362 0,6257 -7,1% Bitcoin BTC/USD 29.836,77 -2,2% 30.521,69 29.674,86 -35,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 113,10 112,40 +0,6% 0,70 +54,2% Brent/ICE 112,10 111,93 +0,2% 0,17 +50,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,56 1.815,19 -0,3% -5,63 -1,1% Silber (Spot) 21,53 21,63 -0,5% -0,10 -7,7% Platin (Spot) 952,99 955,45 -0,3% -2,46 -1,8% Kupfer-Future 4,22 4,24 -0,6% -0,02 -5,4% ===

