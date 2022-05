In einem freundlichen Gesamtmarkt konnte die Aktie von Plug Power am Dienstag überproportional um 14 Prozent zulegen. Rückenwind hat dabei auch ein richtig großer Auftrag für einen PEM-Elektrolyseur verliehen, den H2 Energy in Auftrag gab. Damit setzt sich Plug Power auch gegen europäische Konkurrenten wie Nel durch.Die Elektrolyseur-Anlage hat eine Leistung von einem Gigawatt. Das entspricht der doppelten jährlichen Fertigungskapazität des Werks von Nel auf der Halbinsel Herøya. Laut Plug Power ...

