Wird eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der globalen Präsenz des Unternehmens spielenHerr Royce Thomas, ein Branchenveteran und Senior Leader aus der globalen Rechenzentrums-, Cloud-Technologie- und Telekommunikationsbranche, ist als President und Chief Business Officer (CBO) zu CtrlS gekommen. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen globales Account Management, strategische Planung, Channel Development, Business Development, Neudefinition von Geschäftsmodellen, Design und Verkauf von Lösungen für Unternehmen und Hyperscaler.Herr Royce kommt von Equinix, wo er als Senior Vice President, Strategic Alliances und Global Account Management tätig war. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Level 3 Communications und Sprint inne.Als Präsident und Chief Business Officer wird Herr Royce eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenarbeiten, um die Wachstumsvision und die Strategie des Unternehmens für die Expansion in globale Märkte zu entwickeln, den Marktanteil zu erhöhen, CtrlS als eine bevorzugte Wahl von Fortune 500 globalen multinationalen Unternehmen zu etablieren.Herr Royce Thomas sagte: "Ich freue mich darauf, Teil von CtrlS zu werden, Asiens größtem 4-Zoll-Hyperscale-Rechenzentrum und bevorzugter Wahl von Fortune-500-Weltkonzernen. Ich bin davon überzeugt, dass meine Erfahrung und mein Fachwissen in Kombination mit der Infrastruktur, dem guten Willen, den Innovationen und dem Markenvertrauen von CtrlS den Weg für die Konsolidierung von Marktanteilen in strategischen Regionen auf der ganzen Welt ebnen werden. Meine Leidenschaft für die Betreuung von Kunden wird unsere Basis bedienen und neue Kunden gewinnen, den Marktanteil erhöhen und ein bevorzugter Dienstleister für Hyperscaler, Unternehmen und alle geschäftskritischen Anwendungen werden. Ich bin gespannt darauf, Kunden und Teamkollegen zu treffen, während wir zusammenarbeiten, um Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen, einschließlich der Mitarbeiter in meiner Rolle als President und Chief Business Officer."CtrlS baut seine Rechenzentren in ganz Indien schnell aus und wird eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Edge-Services im ganzen Land und auf der ganzen Welt spielen. Heute vertrauen 60 der Fortune-500-Konzerne dem Unternehmen, darunter führende Marken wie Exxon Mobil, Disney, Daimler Chrysler, Samsung, Sumitomo Corporation, SAP, Deloitte, BMW, Philips, FedEx, Uber, Vodafone, Bloomberg und andere. Das Unternehmen erweitert jetzt seine Rechenzentrumsfläche auf 5 Millionen Quadratmeter, die mit 1,2 GW Strom versorgt werden.Herr Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von CtrlS Datacenters, sagte: "Royce ist ein großer und angesehener Marktführer in der Branche und ich freue mich, ihn in der CtrlS-Familie willkommen zu heißen. Als President und Chief Business Officer (CBO) wird er eine Schlüsselrolle beim Ausbau der globalen Präsenz des CtrlS in strategischen Regionen weltweit spielen, neue und innovative Serviceangebote einführen, strategische globale Allianzen fördern und das exponentielle Wachstum des Unternehmens einleiten. Wir wünschen Royce das Beste, wenn er den Kampf aufnimmt, um das Team mit Weitblick, Elan und neuer Energie zu größeren Höhen zu führen."Herr Royce Thomas hat eine einzigartige Leidenschaft für Indien, nachdem er in seinen frühen Zwanzigern viel gereist ist und mit den kulturellen, wirtschaftischen und sozialen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte Schritt gehalten hat. Er freut sich nun darauf, die digitale Transformation der Wirtschaft im Land zu ermöglichen.Über CtrlSCtrlS ist Asiens größtes 4 Hyperscale-Rechenzentrum und bedient 60 der Fortune 500 Global Multinationals. Das Unternehmen entwickelt sich zum weltweit größten Rated 4 Hyperscale Data Center. Mit einer aktuellen Grundfläche von einer Million Quadratfuß erweitert das Unternehmen die Rechenzentrumsfläche um fünf Millionen Quadratfuß.