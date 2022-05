. Rheinmetall Aktie kannte seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast nur eine Richtung. Und das in den letzten Tagen eine gewisse Konsoldidierung der Aktie zu beobachten ist, sollte nicht überbewertet werden. Aktuelle Kurse von 190.65 EUR (XETRA, Schluss Gestern) könnten als Einstiegskurse erscheinen. Insbesondere wenn man die sich positv entwickelnde Auftragslage betrachtet - noch ihne direkte Auswirkungen des geplanten 100 Mrd Sondervermögens und ohne wesentliche Aufträge aus den Hilfsprogrammen für die ukrainische Armee. Auch wenn nach den Quartalszahlen, veröffentlicht am 06.05.2022, erstmal ...

