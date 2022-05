Thales ist bei der nachhaltigen Transformation von Zahlungsdienstleistungen führend und investiert in Lösungen, die dem wachsenden Umweltbewusstsein im Bankensektor gerecht werden

Mit dem Einsatz innovativer Technologien und nachhaltiger Materialien bietet Thales als erstes Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Zahlungskarten, deren weltweite klimafreundliche Herstellung durch das Mastercard Sustainable Card Program zertifiziert ist

Allein im Jahr 2021 wurden weltweit rund 25 Millionen dieser umweltfreundlichen Zahlungskarten ausgegeben, die aus biobasiertem Material oder recyceltem Kunststoff hergestellt sind.

Die Plastikmenge, die jedes Jahr für die Herstellung von Zahlungskarten verwendet wird, entspricht dem Gewicht von 125 New Yorker Freiheitsstatuen1. Da Umweltherausforderungen jetzt zunehmend weltweite Beachtung finden, hat Thales, führender Anbieter von Hightech-Security, Lösungen für eine umweltfreundlichere Welt entwickelt, die kürzlich im Rahmen des Sustainable Card Program von Mastercard zertifiziert wurden. Bis heute hat Thales 30 Millionen umweltfreundliche Zahlungskarten für Banken und Kartenaussteller bereitgestellt, die den Bedenken der Verbraucher Rechnung tragen ohne Abstriche beim Nutzererlebnis.

Alle von Thales angebotenen umweltfreundlichen Karten bestehen aus innovativen und nachhaltigen Komponenten. Eine dieser Lösungen ist zum Beispiel eine Karte aus 85 PLA (Polymilchsäure), die aus Mais hergestellt wird. Ein weiterer innovativer Ansatz eine Karte aus Ocean Plastic, die von "Parley for the Oceans" gesammelt wurde, verringert die Menge an neuem Plastik und bekämpft gleichzeitig die Meeresverschmutzung. Dieses innovative Material wird aus Plastikabfällen gewonnen, die bei Säuberungsaktionen in Küstennähe in Kooperation mit Parley for the Oceans gesammelt werden. Darüber hinaus können Banken mit einer recycelten PVC-Karte, die vollständig aus recycelten Kunststoffabfällen aus der Verpackungs- und Druckindustrie hergestellt wird, die Verwendung von neuen Kunststoffen reduzieren.

Neben seinen Anstrengungen zur Senkung der Kohlendioxidemissionen seiner Produkte und Dienstleistungen, bietet Thales auch ein CO2-Kompensationsprogramm an, um seine Zahlungskarten klimaneutral zu machen.

Das Mastercard Sustainable Card Program prüft im Auftrag der Branche Nachhaltigkeitsaussagen mit dem Ziel, alle Kartenauswahlprogramme auf umweltfreundliche Lösungen umzustellen, sodass eine nachhaltige Wahl eher die Regel als die Ausnahme ist. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Lösungen von Thales einen relevanten, verifizierten und nachhaltigen Umweltvorteil bieten.

"Vor einem Jahr hat Findomestic als erste Organisation von BNP Paribas Personal Finance die umweltfreundlichen Thales-Zahlungskarten aus PLA eingeführt und strebt an, ab 2024 keine PVC-Karten mehr auszustellen. Dieser wichtige Schritt unterstreicht unser Engagement für eine soziale und ökologische Verantwortung. Auf der Grundlage des gemeinsamen Umweltbewusstseins, das wir mit Thales teilen, können wir unseren Kunden sichere und umweltfreundliche Lösungen anbieten." Donatella Ciambellotti, Card Development Officer bei Findomestic.

"Es ist an der Zeit, Nachhaltigkeit mit den neuesten Zahlungslösungen zu kombinieren, indem wir auf Reduction und Compensation setzen. Tatsächlich decken die nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen von Thales alle Aspekte des Lebenszyklus einer Bankkarte ab. Plastikvermeidung ist ein anspruchsvolles Ziel, da hochentwickelte Technologien, wie der kontaktlose Chip und die Antenne, in die Karte integriert werden müssen. Aber wir sind unserem Ziel verpflichtet, neue umweltfreundliche Lösungen für unsere Kunden zu finden und sie stolz darauf zu machen, Partner eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmens zu sein." Sylvie Gibert, Vice President Payment Cards bei Thales.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2021 einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

