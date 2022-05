Der Dax präsentierte sich am gestrigen Dienstag (17.05.) in überaus robuster Verfassung. Der Index konnte seine Erholung weiter vorantreiben und sich bis auf weiteres von der 14.000er Marke lösen. Mit dem Erreichen der 14.200 Punkte trat der Vorstoß in eine eminent wichtige Phase ein. Im Bereich von 14.200 Punkten kreuzen sich der dominierende Abwärtstrend sowie ein wichtiger Horizontalwiderstand. Ein Ausbruch über die 14.200 Punkte (im besten Fall ...

