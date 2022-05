In den USA werden mehr als 5.300 Exemplare des rein elektrischen Volvo XC40 Recharge zurückgerufen, die zwischen dem 8. September 2020 und dem 13. August 2021 produziert wurden. Es könne Wasser in einen Kabelbaum eindringen, Korrosion in den internen Schaltkreisen des Beschleunigungspedals verursachen und die Signale vom Pedal verfälschen. Mögliche Folgen sind etwa eine unbeabsichtigte Beschleunigung ...

