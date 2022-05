TUI zieht nach Börsenschluss eine Kapitalerhöhung durch. Rund 425 Mio. Euro an frischem Kapital nimmt das Reiseunternehmen auf. Allianz gesteht Wertpapierbetrug ein. Die Versicherung einigt sich in den USA mit den Behörden. Hasso Plattner kann nicht loslassen. Obwohl der 78-Jährige längst alle Altersgrenzen weit überschritten hat, lässt er sich noch einmal zum SAP-Aufsichtsratsvorsitzenden wiederwählen.Der asiatische Handel ist heute in China und den Rest aufgeteilt. Während die chinesischen Benchmarks geschlossen sinken, können alle ...

