Berlin (ots) -Zum Weltbienentag am 20. Mai lädt die Aurelia Stiftung zu spannenden Veranstaltungen ein: zwei Wildbienen-Führungen im Botanischen Garten Berlin und eine außergewöhnliche Kunstaktion mit Honigbienen.Die Aurelia Stiftung (https://www.aurelia-stiftung.de/) ist eine gemeinnützige Umweltstiftung aus Berlin, die sich speziell für Bienen und den Erhalt der Artenvielfalt einsetzt. Am diesjährigen Weltbienentag bieten wir gleich zwei Veranstaltungen an, zu denen wir Sie als Pressevertreter*in herzlich einladen.Mit den Bienen sprechen - Kunstaktion zum WeltbienentagDatum: Freitag, 20. Mai 2022Uhrzeit: 11:00 bis 12:30 UhrOrt: Garten "NiemandsLand", Bernauer Str. 4, 10115 BerlinDie international bekannte Performance- und Installationskünstlerin Ana Prvacki (https://www.anaprvacki.com/) , der Gropius Bau und die Aurelia Stiftung laden Sie zu einer außergewöhnlichen Kunstaktion ein. Als Kind beobachtete Ana Prvacki ihren Großvater, wie er zu den Bienen sprach und ihnen lauschte - eine einst gängige Tradition unter Imker*innen. Am Weltbienentag wird sie diese poetische und bedeutsame Geste gemeinsam mit der Aurelia Stiftung wiederaufleben lassen. Die Aktion ist für Bild- und Tonaufnahmen geeignet und wird von dem renommierten Imkermeister Thomas Radetzki (https://www.aurelia-stiftung.de/ueber-uns/?j=cadb30) fachlich begleitet. Mehr Infos finden Sie hier. (https://www.aurelia-stiftung.de/2022/05/04/einladung-zum-weltbienentag-2022/)Wildbienen-Exkursionen am WeltbienentagDatum: Freitag, 20. Mai 2022Uhrzeiten: 11 - 13 Uhr sowie 15:30 - 17:30 UhrOrt: Botanischer Garten Berlin, Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 BerlinAuf den zweistündigen Führungen begleiten Sie unsere Fachexpert*innen und die Teilnehmenden in den Botanischen Garten Berlin. Ausgerüstet mit Fangkescher und Lupe besuchen wir die wilden Schwestern der Biene Maja. Sie werden die Gelegenheit haben, unterschiedliche Wildbienenarten aus nächster Nähe zu filmen oder zu fotografieren und mit den Expert*innen sowie den teilnehmenden Berliner*innen direkt ins Gespräch zu kommen. Mehr Infos zu diesem Umweltbildungsangebot finden Sie hier. (https://www.aurelia-stiftung.de/projekt/wo-die-wilden-bienen-wohnen-exkursionen-webinare-2022/)Für die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte schreiben Sie uns eine kurze E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!Pressekontakt:Florian Amrhein (Leitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit):florian.amrhein@aurelia-stiftung.de - Tel.: +49 (0)30 577 00 39 66- Mobil: +49 (0)176 34 51 52 07Original-Content von: Aurelia Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134345/5225071