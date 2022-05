Der Energietechnikkonzern SIEMENS ENERGY will Kreisen zufolge seine spanische Problem-Tochter SIEMENS GAMESA komplett übernehmen. Bei dem Vorhaben sollen die restlichen, noch nicht im Besitz des Unternehmens liegenden Anteile des Windkraftunternehmens erworben werden. Die Übernahme soll vollständig bar bezahlt und könnte bereits in der kommenden Woche publik gemacht werden. In einem weiteren Schritt könnte SIEMENS GAMESA dann von der Börse genommen werden.



SIEMENS ENERGY besitzt bereits gut zwei Drittel der GAMESA-Anteile, die derzeit einen Marktwert von etwa 9,6 Mrd. Euro haben. Seit Monaten kursieren Gerüchte über eine Übernahme.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



