Laut SMC-Research habe die B+S Banksysteme AG ihr Q3-Ergebnis stark verbessert und damit auch in Summe der neun Monate zugelegt. Für das Ausmaß der Umsatz- und Ergebniszuwächse im Gesamtjahr wird nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski indes entscheidend sein, ob es gelingt, für zwei kurz vor dem Abschluss stehende Großprojekte noch rechtzeitig vor Ende Juni die kundenseitige Abnahme zu bekommen.

B+S Banksysteme habe nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal den Umsatz im Vorjahresvergleich leicht gesteigert und das Ergebnis stark verbessert. Auf der Grundlage der bereits erzielten bzw. vertraglich gesicherten Erlöse zeichnen sich laut dem Researchhaus für das gesamte Geschäftsjahr (per Ende Juni) eine Betriebsleistung von 11,7 und ein EBIT von 0,4 Mio. Euro ab, was aber nur die Untergrenze des Erreichbaren darstelle. Sollte zumindest eines der derzeit - nach Unternehmensangaben planmäßig - laufenden Großprojekte wie angestrebt noch vor Ende Juni abgenommen und damit umsatzwirksam werden, wären auch spürbar höhere Zahlen möglich, so die Analysten.

Sie halten deswegen an ihren Schätzungen, die etwas oberhalb der Minimalprognose liegen, fest. Auf dieser Basis sehen sie den fairen Wert des Unternehmens bei 4,75 Euro je Aktie und damit etwa 80 Prozent über dem aktuellen Börsenkurs. Die zusätzlichen hohen Wertpotenziale, die sich aus dem Immobilienbesitz und der Minderheitsbeteiligung an dem Start-up TradeLite noch ergeben könnten, seien in dieser Abschätzung noch nicht enthalten. Da die Analysten zudem die Risiken für überschaubar halten, bestätigen sie das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.05.2022 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.05.2022 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 18.05.2022 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-18-SMC-Comment-BS-Banksystme_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.