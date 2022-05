Unterföhring (ots) -Gewonnen! ProSieben hat am Dienstagabend den richtigen Mix aus Spielen und Unterstützer:innen gefunden, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf müssen sich im Finale gegen ihren Arbeitgeber erneut geschlagen geben. Jetzt müssen sich die beiden das zweite Mal in Folge in den Dienst von ProSieben stellen und den Instagram-Account des Senders bis Sonntag mit eigenen Postings bespielen.ProSieben gewinnt am Dienstagabend mit dem Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" auch locker die Prime Time und erzielt mit überragenden 19,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zusehenden einen neuen Bestwert der Frühjahrs-Staffel.Die Late-Night-Show "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf kommt am späten Abend ebenfalls auf sehr starke 12,4 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 11,6 Prozent (14-49 J.) gewinnt ProSieben auch den Dienstag unter den Sendern."Joko & Klaas gegen ProSieben" geht diesen Herbst mit neuen Folgen weiter.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.05.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5225112