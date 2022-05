Augsburg (www.anleihencheck.de) - Bis vor wenigen Monaten spielte das Thema Inflation lediglich eine untergeordnete Rolle bei der Anlageentscheidung, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Während sich in den USA längst die Anzeichen auf eine Zinswende gemehrt hätten, habe die EZB die Inflation für temporärer Natur gehalten und sich nicht veranlasst gesehen, ihre expansive Geldpolitik zu ändern. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine würden die Inflationsraten von Monat zu Monat steigen. Dabei hätten die massive Verteuerung sowohl auf der Energieseite wie auch im Lebensmittelsektor für starke Einbrüche an den Aktien- aber auch Rentenmärkten gesorgt. ...

