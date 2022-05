Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanz- und Immobilienkrise von 2007/08 hatte in den USA zu einem Einbruch der Bauaktivitäten geführt, so die Analysten der Helaba.Seitdem aber hätten sich die Baubeginne im Trend erholt und seien auch durch die Pandemie-Krise 2020 nicht von diesem Pfad abgekommen. Angesichts der sehr niedrigen Zinsen hätten die Baubeginne nach April 2020 beschleunigt zugelegt und im März dieses Jahres das höchste Niveau seit Juni 2006 erreicht. Inzwischen würden Renditen und Zinsen steigen und so trübe sich der mittelfristige Ausblick ein. Dennoch: Von einem Einbruch auszugehen erscheine verfrüht. So weise die Differenz aus Baugenehmigungen und Baubeginnen auf eine solide Monatszahl etwa auf dem Vormonatsniveau hin. Mithin seien die Analysten gegenüber der Konsensschätzung etwas freundlicher eingestellt. ...

