Am 9. Mai veröffentlichte Infineon die Zahlen zum zweiten Quartal 2022 und bei dieser Gelegenheit erhöhte der neue CEO Jochen Hanebeck die Prognose. So soll der Umsatz jetzt auf 13,5 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr steigen Auch der Blick zurück kann sich sehen lassen. So ist der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 22 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro gestiegen. Unterm Strich stand ein ...

