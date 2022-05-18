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PR Newswire
18.05.2022 | 09:28
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 17

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.866500 USDIE00BJXRZJ4017 May 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.836400 USDIE00BJXRZ273
17 May 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.575000 USDIE00BLRPQH31
17 May 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.828100 USDIE00BLRPQJ54

17 May 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.182800 USD		IE00BLRPRR04

17 May 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
3.240700 USD		IE00BLRPRQ96

17 May 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
4.147700 USD		IE000HJV1VH3

17 May 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
4.243700 USD		IE000QRNAC66

17 May 2022
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
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