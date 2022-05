Nach 2019, 2020 und 2021 heißt der Spitzenreiter im Internetagentur-Ranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW auch im Jahr 2022 Reply Digital Experience

Diese Anerkennung zeigt die Fähigkeit der Reply Digital Experience, technische Lösungen gepaart mit kreativen Agenturleistungen und den richtigen Customer-Experience-Strategien anzubieten. Darüber hinaus verzeichnete Reply Digital Experience im vergangenen Geschäftsjahr ein Plus in Umsatz und Mitarbeiterzahl, was auf ein kontinuierliches, organisches Wachstum sowie auf die Akquisition von Comwrap zurückzuführen ist, ein auf cloud-basierte Digital Experience-Plattformen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main.

"Um eine ganzheitliche Digital Experience-Strategie umzusetzen, ist das Zusammenspiel aus Marketing und Technologie, herausragende kreative Ideen und ein tiefes Verständnis für Nutzerbedürfnisse unerlässlich. Dazu gehören der Einsatz von Technologie-Stacks und Konzepten wie Künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality, Data-driven Marketing oder Conversational Interfaces. Dass wir mit unserer Positionierung bereits zum vierten Mal in Folge das BVDW-Umsatzranking dominieren, macht uns sehr stolz. Und es ist auch ein Beleg dafür, dass wir als relevanter Partner mit den passenden Digitalisierungs- und Transformations-Strategien bereit sind, die komplexen Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden zu meistern und zu bedienen", erklärt Dr. Thomas Hartmann, Vorstand bei Reply. Das Leistungsportfolio der Reply Digital Experience reicht von Beratung, Digital-Strategie und Design, über die Entwicklung von digitalen Produkten, Marketingstrategien oder Plattformen bis hin zur erfolgreichen Einführung der Digital Experience-Technologie in der Cloud.

Thorben Fasching, Executive Partner von Reply fügt hinzu: "2021 war ein sehr positives Jahr für die Reply -Digital Experience. Gleichzeitig hat auch das zweite Pandemie-Jahr gezeigt, dass Transformationsprozesse hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen immer entscheidender und Digital Experience-Projekte komplexer werden. Hierfür ist ein breites und zugleich tiefes Expertenwissen, hochspezialisierte Kompetenzen aus allen Bereichen der digitalen Transformation und das Zusammenspiel interdisziplinäre Teams erforderlich."

Die Reply Digital Experience Agentur- und Unternehmensgruppe setzt anspruchsvolle Projekte für Unternehmen wie Adidas, Beiersdorf, BMW, Canyon Bikes, Daimler, Miles More, OBI, Ritter Sport, Vodafone, Volkswagen und Vorwerk um.

Über das BVDW Internetagentur-Ranking

Das Ranking gilt als Branchenbarometer der deutschen Internet-Agenturlandschaft und wird seit 2001 jährlich vom BVDW durchgeführt und gemeinsam mit den Kooperationspartnern High Text iBusiness, Horizont, Werben Verkaufen veröffentlicht. Aufgeführt werden darin Agenturen, deren Kerngeschäft die Konzeption, Kreation und technischen Realisierung digitaler Lösungen sind.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005058/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229