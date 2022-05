Rückblick: In drei Abwärtswellen ist die NVIDIA-Aktie - ausgehend vom März-Hoch bei 289.46 USD - bis auf 155.67 USD abgestürzt. Dabei büßten die Papiere in rund sechs Wochen nicht nur 46% an Wert ein, sondern markierten am Donnerstag auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...